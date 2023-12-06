89級阿法哥違規還不禮讓行人　衝下車亂譙還嗆夫妻：青瞑喔

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區中央北路三段5日晚間發生一起糾紛，1名開著「陸上頭等艙」阿法（Toyota Alphard）的年輕男子疑違規闖紅燈，險撞上過馬路一對中年夫妻，豈料，阿法黑衣男氣沖沖下車開口大聲咆哮「你青暝喔」，還一度作勢想以手揮打，直到夫妻求救喊「打人啊！」才讓阿法男火速落跑。

▲北市北投區發生一起行車糾紛，駕駛「陸上頭等艙」阿法男疑違規闖紅燈，險撞上正在過馬路的夫妻，豈料他不道歉反嗆聲。（圖／記者黃宥寧翻攝）

黑衣男駕駛2015年出廠的Alphard，沿中央北路三段想轉彎新興路時，疑未注意前方號誌違規闖紅燈，險撞上行走於斑馬線上的中年夫妻，中年男子撐傘嚇傻在原地，阿法男疑不滿夫妻檔不願離開原地，竟衝下車破口大罵三字經問「你在不爽什麼東西啦」，夫妻倆立刻回「你闖紅燈不禮讓還按喇叭」，同時也叫目擊民眾趕快看，黑衣男上車前還不忘用台語嗆「你目睭青瞑喔！X！」。

對此，北投警分局表示尚未接獲報案，仍將通知當事人到案說明，如有汽車不禮讓行人，或有用路人因其他爭端，佔用道路，進而影響交通秩序情事，將有可能觸犯道路交通管理處罰條例第44條及第78條，分別處6000元及500元罰鍰。

警方也呼籲，駕駛車輛行經路口應「慢、看、停」，並保持理性，以維護道路交通秩序與安全，如有發生不法事件，請撥打110報案，警方將立即到場處理。