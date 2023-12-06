屏東監理站超商OKmart進駐　民眾洽公更方便

▲OKmart超商進駐屏東監理站提供據點服務 。（圖／屏東監理站提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導



OKmart超商進駐屏東監理站提供據點服務，成為高雄區監理所在本島轄下超商進駐的壓軸站，今(6)日上午由高雄區監理所所長李瑞銘與OKmart超商副總經理王榮釧一同主持剪綵開幕儀式。

法務部行政執行署屏東分署分署長柯怡如、屏東縣政府財稅局林科長益正、海豐派出所代表、屏東縣調查站張調查官雅晴及屏東市和興里蔡里長晉成也前來參與，為開幕儀式增添光彩。而OKmart超商也配合開幕推出多項促銷活動，包括現場提供免費咖啡及多項商品優惠等。

所長李瑞銘致詞表示，現今超商新穎的服務與民眾日常生活已密不可分，OK超商進駐後，將提供汽燃費、牌照稅、交通違規罰緩及路邊停車費等各項代收服務，並且設置ATM、影印、傳真及相片快拍機等項目供洽公民眾使用，甚至還有超商取、寄貨服務；而更重要的是，提供方便又即時的餐飲需求，服務洽公民眾、周遭里民及監理站同仁，是個洽公休憩的好地方。

副總經理王榮釧則表示，OKmart超商於1988年成立至今，秉持便利服務的核心精神，除全台門市服務，在超取、寄取件的服務上也多元便利，此次進駐屏東監理站，期待更貼近民眾生活，滿足民生消費需求。



李瑞銘所長強調，高雄區監理所秉持著「安全、效率、專業、創新」的核心價值，努力不斷地朝「服務有感」目標努力邁進，也稱讚OKmart超商的服務精神，期許監理站同仁，能學習超商，不斷創新、無所不在的服務精神，為洽公民眾創造更優質的監理服務。