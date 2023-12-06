打造自有海上運輸艦隊　比亞迪汽車滾裝運輸船1號首航成功

▲比亞迪滾裝運輸船。（圖／翻攝快科技）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸電動車巨頭比亞迪持續瞄準海外市場，並打算建造自己的出海「艦隊」，來滿足海上運輸的需求。根據陸媒報導，比亞迪在山東煙台訂造的一艘滾裝運輸船近期已經完成了為期7天的首航，距正式啟用越來越近。

去年就有媒體報導，比亞迪將在山東煙台的一家造船廠訂造8艘可裝載7700輛汽車的滾裝船，總造價約50億元人民幣，其中確定建造的有6艘，另外2艘則是選擇權訂單。

經過一年多的工期，比亞迪汽車滾裝運輸船EXPLORER 1號已在山東煙台成功完成為期7天的首次試航，距離正式啟用越來越近。

另外，由中國船舶集團旗下廣船國際承接的比亞迪7000車雙燃料汽車運輸船（PCTC）項目1號船上個月也在廣州南沙開工。

據了解，該船總長199.9米，型寬38米，設計吃水9米，設計航速18.5節，採用天然氣（LNG）/燃油雙燃料推進系統，滿足智慧船舶要求，並首次配備電瓶系統、軸帶發電機，同時採用節能裝置、減阻防污漆等各類節能措施，是一艘綠色智慧、環保高效的汽車運輸船。

報導提到，上述計劃打算建造2艘船，有望打破歐洲航運公司長期以來「卡脖子」的局面，保障比亞迪新能源汽車出口供應的穩定性。

加總起來，兩處造船廠將為比亞迪建造最多10艘滾裝船，打造比亞迪自己的出海「艦隊」。