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冰封-10°C！　英男「睡在車上保暖」竟仍遭活活凍死

▲▼英國街友在車上活活凍死。（圖／翻攝X@ActivePatriotUK）

▲英國街友在車上活活凍死。（圖／翻攝X@ActivePatriotUK）

記者吳美依／綜合報導

英國遭到嚴酷暴風雪侵襲，諾丁漢郡（Nottinghamshire）一名街友為了保暖而在汽車上睡覺，未料氣溫一路驟降到-10°C以下，讓他慘遭活活凍死。

《太陽報》報導，這起悲劇1日發生在畢斯頓（Beeston），警方上午10時接獲通報後，趕緊前往現場處理，但因為死者身體太過僵硬，最終出動消防員才將遺體移出。社群媒體流傳影片可見，一輛黑色轎車被積雪與霜覆蓋，旁邊停著救護車，警消人員圍繞四周，似乎試圖找到撬開車門的方式。

警官古德（Claire Gould）形容這是一場「悲劇」，但稱此案並無可疑之處，「在這個艱難的時刻，我們的心與他的親友同在」。男性死者身分沒有公開，驗屍結果也尚未出爐。

當地居民表示，這名街友平時就靠著僅剩的汽車取暖、遮風、避雨，「街友在英國街上被凍死時，社會將會變成什麼樣子？」33歲的漢茲（Dan Hands）是2個孩子的父親，他受訪時說，「太可怕了，而這就發生在聖誕節之前。」

另據《每日郵報》報導，英國氣象局（The Met Office）預測，一場範圍達251英里（約404公里）的暴風雪可能在3日席捲全國。但在嚴寒來臨前，各地已經交通大亂，許多火車與航班都取消，一些活動也被延期。

►►►洛杉磯疑現連環殺手！　3街友睡夢中「慘遭近距離槍殺」

 
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