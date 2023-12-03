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大陸 大陸焦點 特派現場

「地磁風暴」來襲！　北京、黑龍江罕見出現「極光」

記者蔡紹堅／綜合報導

中國氣象局國家空間天氣監測預警中心日前發出大地磁暴預警，稱11月30日至12月2日三天可能出現地磁風暴活動。預警發出後，黑龍江、內蒙古、新疆，甚至是北京都有人看見罕見的極光景色。

▲▼黑龍江漠河出現極光。（圖／翻攝CCTV）

▲黑龍江漠河出現極光。（圖／翻攝CCTV）

預報中提示，此次太陽爆發活動很可能在12月1日製造出強度高且絢麗的極光，北部地區，如黑龍江、新疆的部分地區有機會看到紅色，甚至是綠色極光。

12月1日當天，黑龍江省北部的漠河市出現壯觀的極光，內蒙古的呼倫貝爾也有人觀察到，甚至傳出連北京的部分地區都有人看見。

▲▼黑龍江漠河出現極光。（圖／翻攝CCTV）

根據紅星新聞報導，北京天文館研究員、《天文愛好者》雜誌主編朱進表示，極光的發生是由於太陽帶電粒子流（太陽風）進入地球磁場，由於地磁場的作用，這些高能粒子轉向極區，在地球南北兩極附近地區的高空與高層大氣中的原子碰撞造成的發光現象。

朱進表示，雖然極光常見於高磁緯地區，但如果地磁暴特別強，極光發生的範圍會擴大，據記載，地磁暴厲害的時候，甚至在赤道地區都能看到極光。因此，在北緯40°的北京地區看到極光是可能的。

▼北京門頭溝出現極光。

▲▼黑龍江漠河出現極光。（圖／翻攝CCTV）

朱進指出，一般情況下，太陽的高能帶電粒子抵達地球附近的時，地球磁場會把它們導向地球兩極。但如果抵達地球的太陽高能帶電粒子特別強，和地球磁場發生相互作用產生特別強的地磁暴，有些高能帶電粒子會在中緯度或者低緯度地區進入大氣層，就有可能在中低緯度地區產生極光。

朱進強調，地磁暴會對短波通信等產生影響，但由於持續的時間不會太長，對人體的影響是很小的，可以忽略不計。

▲▼黑龍江漠河出現極光。（圖／翻攝CCTV）

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