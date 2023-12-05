施明德肝癌復發傳命危！醫示警「初期幾乎0症狀」7大風險因子曝

▲前民進黨主席施明德肝癌復發，住進加護病房洗腎，性命垂危。（圖／CTWANT提供）

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資深媒體人陳文茜4日上政論節目《TVBS戰情室》透露，82歲民進黨前主席施明德因為肝癌復發，住進加護病房洗腎、性命垂危。對此，醫師列出肝癌7大風險因子，包括病毒性肝炎、酒精性肝炎、抽菸、黃鞠毒素、肥胖、暴露特定的化學物質及遺傳性代謝疾病。

北投健康管理醫院副院長梁程超在專欄中指出，由於肝臟內部實質沒有痛感神經，在腫瘤初期發生時，甚至是再進展到中期，可以說是幾乎沒有症狀，當發生症狀經就醫診斷者，有很多都是癌症晚期，平均僅剩3~6個月的存活時間，死亡率相當高。

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要如何對抗肝癌的死亡威脅，梁程超表示，只有依靠定期安排健康檢查及遠離危險因子，在台灣，引起肝癌的主要原因是慢性B型及C型病毒性肝炎，另外還有過量飲酒造成的酒精性肝炎、抽菸、食用被黃鞠毒素污染的穀物、肥胖、暴露特定的化學物質或遺傳性代謝疾病等都是肝癌的危險因子。

梁程超提醒，其中，B肝、C肝的患者務必要定期追蹤，並且評估抗病毒藥物之治療，避免讓肝炎惡化成肝硬化及肝癌。梁程超也提到，民眾近年來隨著生活型態改變、飲食西化，國人肥胖盛行率增高及代謝症候群發生率持續增加，需注意脂肪肝、高血糖及三酸甘油脂是否過高，這些也是肝癌背後的危險指標，「定期安排健康檢查」是預防肝病變的關鍵動作，可利用抽血結合影像檢查為肝臟做好初步防守。

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