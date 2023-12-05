新北耶誕城湧現「一堆免費抱抱」！他揭真實目的：發起人會氣炸

▲2023新北歡樂耶誕城已經正式開始。（圖／記者彭懷玉攝）

記者閔文昱／綜合報導

新北歡樂耶誕城11月17日正式開城，並將持續「亮」到明年1月1日，吸引各地民眾前往朝聖。不過，有在地居民發現，今年出現許多學生發起「免費抱抱」，甚至造成通道無法動彈，讓他不禁好奇「到底為什麼要免費抱抱啊？」對此，也有知情網友揭露背後動機，並感嘆「發起人看到這個一定會想把他們砍了」。

一名住在附近的網友在Dcard發文表示，他幾乎每天都會經過耶誕城，但卻發現近期有不少年輕人發起「免費抱抱」，甚至會塞住通道讓其他民眾難以通行，導致他還得繞遠路走回家，「到底為什麼要免費抱抱啊？還有加哀居（IG）的，家庭沒溫暖？還是缺按讚數？」

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▲有網友發現，今年新北耶誕城出現許多年輕人發起「免費抱抱」活動。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，馬上引發不少網友共鳴，紛紛表示「看到這個真的很躁，今年屁孩感覺更多」、「他們怎麼不去龍山寺討抱那邊人也很多」、「上禮拜跟家裡的國中生一起去，他們也覺得這些人擋了大家的路，包包還亂丟地上根本莫名其妙」、「耶誕城就夠多人夠擠了，還一堆5678擋在路上，真不知道你爸媽知道會怎麼想」。

另外，也有網友指出，「跟風啊！Free Hugs用意變成換人氣，真的蠻奇葩的」、「發起人看到這個一定會想把他們砍了」、「一堆傻子以為這樣把影片上傳都抖音，都能當知名網紅賺錢。抖音一堆帳號是背後有團隊洗出來的流量。」、「去年去也是一堆哀居（IG）的，而且airdrop沒關，他們還會一直發送IG QRCODE」、「可能要拍抖音吧」。

事實上，「Free Hug」原是由澳大利亞人Juan Mann所發起，希望透過擁抱向陌生人傳遞溫暖，後來被各國網紅效仿，也成為一種增加名氣的手段。