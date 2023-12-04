重刷舊劇！她突發現「台灣偶像劇變少了」　網感嘆：想要無腦看

▲原PO覺得台灣偶像劇變少了。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

追劇是很多人喜歡的休閒活動，近日有女網友發文表示，她這幾天觀看以前的偶像劇時，突然意識到現在似乎比較少看到台灣的偶像劇，就連她從前喜歡的女演員也沒有新的戲，時代真的改變了。貼文曝光後，引發底下網友討論。

女網友在Dcard上，以「突然才真正意識到現在都沒有偶像劇了」為標題發文，提到她以前最期待假日晚上看連續劇，但現在似乎很少看到台灣的偶像劇。她知道很多人都會用串流平台追劇，不過她認為與以往相比，現在偶像劇已經少了很多，就連她喜歡的女演員也沒有新戲，時代真的改變了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「記得自己最後一部偶像劇停留在《下一站幸福》，之後都看陸劇、韓劇」、「《下一站幸福》真的很棒，尊重觀眾智商、劇情演技不會尷尬」、「沒有比《下一站幸福》好看的偶像劇了，有時候在FB滑到都會直接走不出來」、「好懷念之前的真愛系列」、「雖然很可惜，我現在都在看韓劇」、「雖然現在很多好劇、很多很適合探討的劇，但是偶爾還是想要追無腦戀愛劇，可以放空輕輕鬆鬆看的劇，只是沒得看」。

還有網友認為，「偶像劇=偶像，連偶像都講不出來有什麼偶像了」、「因為沒有偶像了，而且台灣感覺沒什麼新生代演員，感覺年紀都挺大了」。

不過，也有網友則認為，「有啊，現在還有偶像劇吧？我之前看過一點《月村歡迎你》跟《愛不愛栗絲》」、「《想見你》算吧」、「前陣子有部《因為你如此耀眼》應該算是偶像劇吧？現在單純講情情愛愛的偶像劇很少了」。

據了解，「偶像劇」大多指集數不多、由外貌出色的年輕演員演出、符合社會流行的戲劇，且內容多以愛情故事為主，受眾也是年輕人。不過，偶像劇其實未有確切定義，有網友認為近期在電視上播的《美食無間》、《有生之年》、《不良執念清除師》都算偶像劇；但也有網友認為這些戲劇雖好看，但似乎不太算是偶像劇。