美德州男「戴電子腳鐐」仍犯案！女被割喉棄置等死　兇殘手段曝

▲嫌犯平時戴著電子腳鐐，在當局監控之下卻仍犯下重傷害案。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

美國德州警方3日表示，一名31歲男子因涉嫌於1日下午襲擊一名女性受害人而被捕，據信男子做案時腳踝還戴著電子腳鐐，卻殘忍地毆打、刺傷女子並割喉，隨後將人裹在一個塑膠袋裡，棄置於牧場等死。幸好有人發現迅速報案求救，女子數小時後幸運撿回一命。

根據紐約郵報報導，德州南部亞塔斯科沙郡（Atascosa County）治安官索華德（David Soward）3日發表聲明指出，警方1日下午4點多接獲報案，有民眾在波提特（Poteet）西北部艾希曼路（Eichman Road）4000街區路邊發現一名受傷女性，身上有被毆打、刺傷並被割喉的跡象，但幸運的是她仍然活著，雖然傷勢嚴重但送醫後情況趨於穩定。

警方調查發現，嫌犯是來自聖安東尼奧（San Antonio）的31歲男子岡薩雷斯（Roger Artega Gonzalez），案發當天他在一處田野間對受害人施暴後，將她包裹在牧場的塑膠袋中遺棄現場，幾乎是讓女子獨自等死。隔天岡薩雷斯在聖安東尼奧家中被捕，警方表示，他行凶時身上還戴著一個電子腳鐐，目前已被暫押於亞塔斯科沙郡監獄。

發出逮捕令的地方治安法官普拉斯夫卡（Rusty Prasifka）最初將岡薩雷斯的保釋金定為4萬美元（約新台幣125萬元），隨後已經撤銷，並將保釋金改定為27.5萬美元（約新台幣861萬元）。