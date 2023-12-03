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導遊領隊評量12／12起報名　高中職畢業就可參加！外籍人士也能考

▲▼桃園機場,桃機,行李輸送帶,導遊領隊,出國,自由行,自助登機。（圖／記者李宜秦攝）

▲113年導遊人員及領隊人員新制評量將於12月12日起至21日開放報名。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光署表示，113年導遊人員及領隊人員新制評量將於12月12日起至21日開放報名。考試方式為雙軌制，分為通用制、專用制，只要高中職畢業就可報名，且外籍人士也可報考。

觀光署表示，自113年起新制導遊人員、領隊人員評量將採「通用制」及「專用制」雙軌併行。

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國人凡具有高中（職）畢業或入學大學同等學力以上均可報名參加評量，其中「通用制」評量方式將比照考選部考試內容辦理，至於112年7月1日前已領有考試院導遊或領隊人員及格證書者，其外國語科以外科目得予以免測，符合交通部觀光署訂定外國語能力之認定基準，得申請免測外國語筆試。

為擴大選才面向，鼓勵、吸引已於旅行業任一定年資且具有帶團意願及執業能力之從業人員投入，提升接待量能，在「專用制」之外語導遊及領隊人員（英語除外）評量部分，須由綜合及甲種旅行社推薦現職且達2年年資以上之從業人員報名評量，惟領證者僅得接待其推薦旅行社承接之團體，離開原推薦旅行社，執業證即失效。

觀光署表示，113年導遊人員及領隊人員新制評量已於112年11月24日於觀光署網站公告報名簡章及網路報名系統，有關評量Q&A及懶人包可至交通部觀光署行政資訊網（https://admin.taiwan.net.tw/businessinfo/FilePage?a=146）查詢。

▼通用制、專用制報名資格與評量類科。（圖／觀光署）

▲▼通用制、專用制報名資格與評量類科。（圖／觀光署）

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