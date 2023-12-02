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大選iVoter上線　3分鐘測政黨傾向「參加有機會抽iPad」

▲▼台灣首個投票諮詢系統iVoter上線，民眾可獲知與政黨立場接近程度。（圖／記者許敏溶攝）

▲台灣首個投票諮詢系統iVoter上線，民眾可獲知與政黨立場接近程度。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

2024總統暨立委大選倒數，為了讓民眾更加清楚自己對各政黨議題立場是否相近，中山大學政治所今（2日）宣布台灣首個投票諮詢iVoter政黨議題立場配對平台上線。民眾不需要註冊，就可輕鬆在電腦或手機填寫15個自己對當前主要公共議題的立場，包括兩岸政策、核能議題等，透過配對計算，得知自己與各政黨在公共議題立場的接近程度。

iVoter平台由中山大學政治所與台灣民主開放守望協會共同開發。協會理事長、中山大學政研所長劉正山指出，理性的民眾若想知道在選人之外，還能有什麼參考，往往沒有足夠管道提供系統性的政策立場整理，iVoter平台就提供這樣的選擇。

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劉正山進一步說明，這次開發的平台，整理包括民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量、基進黨等五個政黨，在11月14日之前提出的政見，彙整出政黨已經表態的32題議題立場，包括兩岸政策、健全社會福利、核能議題等，民眾再透過電腦或手機進行填答，由系統計算並顯示填答者與各政黨的立場接近程度，可幫助選民在投票前，理性地認識自己與政黨的立場。

▲▼台灣首個投票諮詢系統iVoter上線，民眾可獲知與政黨立場接近程度。（圖／記者許敏溶攝）

▲劉正山（圖左）表示，民眾透過iVoter，可獲知與政黨立場接近程度。（圖／記者許敏溶攝）

iVoter平台創立者、中山大學榮譽退休教授廖達琪表示，iVoter平台是國內第一個選民投票諮詢系統，2012年由中研院政治所、中山政治所、台大政治系等學術界師生及民間社團共同打造，見證了2012到2018年的立委與地方選舉。過去政見整理都是一一詢問立委，今年首度採用大數據方式，彙整各政黨政見，更完整呈現各政黨政見。

2024大選iVoter平台今天正式上線，劉正山表示，民眾無論使用手機或電腦，幾分鐘內就可以看見自己與五個政黨立場的差異，未來也可以檢視政黨政見是否落實。為鼓勵民眾參與，凡是參加民眾，都有機會在大選後抽到包含蘋果第十代iPad、AiriPod3及禮券等獎品。

▲▼台灣首個投票諮詢系統iVoter上線，民眾可獲知與政黨立場接近程度。（圖／記者許敏溶攝）

▲廖達琪（中）表示，iVoter是台灣首個選民投票諮詢系統。（圖／記者許敏溶攝）

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