快訊／不爽被唸「不檢點」！31歲男狠砍68歲哥哥　遭檢方聲押





▲弟弟持刀砍哥哥，稍早遭檢方聲押。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、陳韻如／嘉義報導

嘉義市西區11月30日晚間發生弟弟砍哥哥案件！據了解，年紀相差37歲的洪姓兄弟昨晚發生衝突，31歲的弟弟一氣之下竟持刀猛砍68歲的哥哥，其中一刀劃破哥哥左頸動脈，鮮血瞬間湧出，所幸哥哥及時送醫才撿回一命。檢方今(1日)下午複訊後，依殺人未遂罪嫌向法院聲請羈押。

據鄰居透露，洪兄與海產店老闆交好，老闆便將店交由洪兄掌廚經營，而洪兄因擔心弟弟在外生活不易，於是將弟弟接來同住，並一同在海產店工作。然而，弟弟近日卻與老闆娘走得太近，洪兄發現後認為弟弟行為不妥，於是經常出言數落，沒想到卻因此惹禍上身。

昨夜兄弟兩人又為此事爆發口角，弟弟一氣之下持刀猛砍哥哥10多刀，其中一刀還劃破哥哥左頸動脈，鮮血當場如噴泉般湧出，而巨大聲響驚動鄰居，嚇得連忙報警。

警消獲報到場，緊急將洪兄送醫搶救，所幸撿回一命，而警方也當場將弟弟逮捕，全案依殺人未遂罪嫌移送嘉義地檢偵辦。後續也將請家防官介入處理，評估是否需申請保護令。稍早，檢方複訊後，依殺人未遂罪嫌向法院聲請羈押。

此外，據嘉義市衛生局表示，弟弟患有思覺失調，是列管的精神個案，衛生局定期有派員家訪、面訪，也都正常，且也有接受社區治療，後續也會配合檢警調查給予醫療協助。