多次來台治療！「穿山甲人」張四妹逝世　享壽76歲

▲ 「穿山甲人」張四妹過世。（圖／翻攝自中國報）

文／中央社記者黃自強吉隆坡1日專電

罹患先天性魚鱗病、被稱為「穿山甲人」的馬來西亞華人張四妹日前因病情惡化過世，享壽76歲。

張四妹是板層狀先天性魚鱗癬症患者，因罹患先天性魚鱗病，從小沒有眼簾，眼睛永遠張開，同時要忍受全身皮膚不斷因龜裂而層層脫落痛苦，曾多次赴台灣治療。

根據光明日報等馬來西亞媒體報導，張四妹於11月30日下午在寄宿的淡邊迪沙博邁花園慈心安老院過世。

報導引述淡邊神燈一族福利協會發起人許金水表示，張四妹一年前多次進出麻六甲及淡邊醫院，她由於內臟衰竭，加上身體虛弱，已無法走動。

報導指出，張四妹在一個月前病情惡化，不料於11月30日過世。

張四妹治療前由於長相怪異，35歲前始終躲在家裡的小茅屋，過著與世隔絕生活，直到作家柏楊到馬來西亞發現她，並在媒體披露這件事，在善心人士協助下抵達台灣，接受長庚醫院免費治療，終獲新生。

張四妹於1996年第二度來台接受追蹤治療，當年台塑集團董事長王永慶也和張四妹見面，張四妹高興的抱住他連聲感謝。

柏楊於1982年撰文「穿山甲人」介紹張四妹的處境，形容她像穿山甲轉世，沒有眼簾而無法闔眼睡覺，皮膚沒有毛孔，全身厚皮脫屑，龜裂如魚鱗，皮膚乾枯要泡在水裡。（編輯：高照芬）