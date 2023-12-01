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績優志工表揚　府城防災教育館、消防史料館志工受獎

▲台南市消防局表揚防災教育館及台南市消防史料館績優志工，計有13位服務滿3年超過300小時的績優志工獲獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局表揚防災教育館及台南市消防史料館績優志工，計有13位服務滿3年超過300小時的績優志工獲獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局1日表揚防災教育館及台南市消防史料館績優志工，計有13位服務滿3年超過300小時的績優志工獲獎，表揚投入導覽解說的志工，長期奉獻時間與精力，用愛溫暖社會，展現「助人最樂，服務最榮」的價值，激勵越來越多人加入志工行列。

▲台南市消防局表揚防災教育館及台南市消防史料館績優志工，計有13位服務滿3年超過300小時的績優志工獲獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

防災教育館及消防史料館為消防局防火防災宣導及介紹府城消防歷史場域，2館導覽解說服務皆仰賴志工人力。2023年統計至11月底止，志工人數129人，提供導覽解說服務人次已達3萬多人。在政府與民間共同努力推動下，近2年雖有新冠肺炎疫情影響，民眾參加志願服務熱情未減。

市長黃偉哲表示「安全大台南」及「志工大台南」為台南市施政目標之一，鼓勵市民加入志工行列，推廣消防安全到每個角落。疫情期間，許多志工仍不辭辛勞，堅守崗位提供導覽解說服務，是落實防火防災宣導不可或缺的力量。

▲台南市消防局表揚防災教育館及台南市消防史料館績優志工，計有13位服務滿3年超過300小時的績優志工獲獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯再度代表消防局感謝所有投入志工工作的夥伴們，特別挑選在12月5日國際志工日前舉辦志工頒獎典禮，因為有志工們的投入，防火防災宣導更加得力，也希望能將各位獲獎者的精神廣為傳揚至社會每個角落，讓處處有溫暖，社會更美好。

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