超離譜！小貨車停在輕軌軌道上　遭狂按喇叭還不動…警方要罰了

記者吳奕靖、陳韻如／高雄報導

高雄市苓雅區凱旋二路與四維二路口11月30日晚間近6時發生一起離譜案件！一輛小貨車停在輕軌軌道上，輕軌駕駛見狀長按喇叭示警，但小貨車駕駛卻不為所動，行徑相當誇張。對此，高雄警方表示，後續將依法開罰。

▲小貨車停輕軌軌道上，列車猛按喇叭，駕駛仍不為所動 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起案件發生在昨天晚間5時47分，一輛小貨車停在輕軌軌道上，而這時一班輕軌列車正巧要通過事發路口，輕軌駕駛見狀立即按下喇叭示警，但小貨車駕駛卻不為所動，就死死釘在軌道上。

整起案件被民眾拍下放上網，警方獲悉後表示，依照大眾捷運法第40條第2項規定「大眾捷運系統採用非完全獨立專用路權，涉共用現有道路之車道部分，其道路交通之管理，依道路交通管理處罰條例及其相關法規辦理」。

警方提到，此案將依道路交通管理處罰條例處罰法條及罰則為第55條第1項1款「在交岔路口、公共汽車招呼站十公尺內或消防車出、入口五公尺內臨時停車」處新臺幣300元以上600元以下罰鍰；第45條1項17款「聞或見大眾捷運系統車輛之聲號或燈光，不依規定避讓或在後跟隨迫近」處600元以上1800元以下罰鍰。

苓雅分局提醒，駕駛人行車務必遵守道路交通號誌及標線指示，行經輕軌行駛路段更需留意相關標誌指示，保持路口淨空，以免違規受罰。警方將持續針對各項交通違規行為加強取締告發，以維護市民用路安全。