新北果菜市場有「菜蟲」　貪心股長「暗槓好貨」私賣...還收回扣

▲新北市果菜運銷公司外觀。（圖／記者許靖騏攝）

記者黃哲民／台北報導

新北地檢署偵辦新北市果菜運銷公司理貨員私賣蔬果舞弊案，昨（22日）搜索並約談果菜公司拍賣股曾姓股長等9人，查出曾男涉嫌圖利特定承銷商，並收取貨款回扣，因果菜公司並非公務機關，曾男也無公務員身分，檢方偵訊後以曾男涉犯背信罪嫌諭知5萬元交保，其餘7名被告與1位證人均請回。

檢調接獲線報，指稱位於板橋區的新北市果菜批發市場，上班日正常拍賣時段為凌晨3點到清晨5點多，但過去1年常出現拍賣時段外的異常交易紀錄，而且成交量不低，懷疑有承銷商勾結理貨員，隱瞞賣相較佳蔬果會晚送達的訊息，藉此低價購買再轉售牟取暴利，理貨員並收受「好處」。

新北地檢署檢肅黑金專組檢察官周懿君指揮調查局新北市調查處長期蒐證，查明新北市果菜市場每天接收來自各產地直送的蔬果農產品，由新北市果菜運銷公司以公開拍賣或預約交易方式進行交易，但曾姓股長等人涉利用「預約交易」，將特定種類與數量的蔬果直接賣給特定承銷商，再由承銷商將貨款匯入曾男等理貨員私人帳戶。

▲新北地方檢察署外觀。（圖／記者黃哲民攝）

新北市議員黃淑君本月（11月）初公開質疑，新北果菜運銷公司暗藏「菜蟲」在正常拍賣時段外跟承銷商私相授受，手法可能包括在特定待拍賣蔬果做記號，光是今年（2023年）1月到9月，不正常交易每月平均破千萬，累積超過1.3億元。而檢調昨兵分5路搜索果菜市場、涉案蔬果行等5處地點，並約談曾男等8名被告與1位證人到案。

但辦案人員發現，曾男等人涉隱瞞會有蔬果晚於拍賣時段送達，且賣相可能較佳的訊息，利用預約交易程序漏洞獨厚合作的承銷商承購，藉此賣出更好價錢增加獲利，曾男等人並收取回扣等好處。不過議員質疑的「做記號」，只是標註貨物來源的正常作法。

檢方昨漏夜訊問後，認定曾男等人圖利特定承銷商、損害果菜運銷公司利益，但果菜公司非公務機關，曾男等人執行拍賣果菜程序也不具備政府授權公務員身分，因此認定曾男涉犯《刑法》背信罪嫌而非《貪污治罪條例》，並諭知曾男交保5萬元、其餘被告與證人均請回，後續將擴大清查金流，並釐清是否還有其他人涉案。