女傳懷孕超音波+嬰兒照騙58萬　前男友要看「我們的寶貝」揭騙局

▲林姓女子傳懷孕超音波照與嬰兒照，騙前男友58萬元，涉詐欺罪遭宜蘭地檢署起訴。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭林姓女子傳懷孕超音波照與男嬰照，向分手後赴泰國工作的前男友謊稱生下男嬰，要對方負起責任給付她坐月子中心20萬元費用和男嬰生活費用，對方不疑有他，前後給付共58萬元。後來對方返國要看兒子，被卻女方頻頻拒絕，才發現遭騙憤而提告。宜蘭地檢以依詐欺罪起訴林女。

起訴書指出，在醫院婦產科工作的48歲林姓女子，2020年9月前還與金姓男子是男女朋友關係，後來分手後，2021年3月間，金男被公司派往泰國工作。林女於2021年3、4月間傳訊給金男，表示2020年9月時已懷孕，並附上超音波照片等，2021年6月後，更向金男說她生下男嬰，也附上照片，並要金男給付她月子中心及男嬰生活費，金男前後共支付58萬元。

2021年11月金男返國後要看兒子，林女卻頻頻拒絕，金男懷疑遭騙提告。偵訊時，林女坦承有傳超音波、嬰兒照片給金男，及金男匯款等事，但她辯稱沒詐騙金男，因為她在醫院婦產科工作，才傳嬰兒等照片，是在講工作情形。

但檢方認定，林女在訊息中，稱嬰兒為「我們的寶貝」，嬰兒生活費也與醫院工作無關，林女辯稱不足採信，依詐欺罪嫌起訴林女；另，林女雖未坦承犯行，但與金男民事調解成立，並依調解返還40萬元，且無足夠構成累犯的前科，若林女在法院審理期間坦承犯行，建請法官從輕量刑。