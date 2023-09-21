太魯閣號發現頭骨！翻覆普悠瑪也尋獲牙齒、背包　還有13塊小碎骨

▲普悠瑪出軌車廂，日前再清查後，找出細碎骨13塊及疑似牙齒1顆，待鑑驗結果出爐，宜蘭地檢署將進行相關後續處置。（圖／宜蘭地檢署提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

太魯閣號事故列車車廂日前被發現仍有遺骸遺物，宜蘭地檢署事後派員再次清查先前發生意外的普悠瑪出軌車廂，經清運及掃除車廂內泥沙碎石，結果發現細小碎骨13塊及疑似牙齒1顆，當日即下令警方，儘速鑑驗是否為人類檢體，以及是否為普悠瑪事故罹難者遺骸，待鑑驗結果出爐，宜蘭地檢署將進行相關後續處置。

台鐵2018年10月21日發生重大意外，一列普悠瑪列車在宜蘭蘇澳新馬車站出軌翻覆，造成18人死亡、215人輕重傷。司機員尤振仲被認定未依規定擅自關閉列車自動防護系統，導致列車以140公里時速出軌，被依過失致死罪判刑4年6月定讞。

宜蘭地檢署表示，有關普悠瑪號第6432次事故列車，於2018年10月21日案發後，即指揮刑事警察局等單位鑑識人員，會同台鐵局人員，進行證據保全扣押及全面勘查採證，並於2018年11月7日責由鐵警局及台鐵局，就車廂內所有旅客物品進行清點，並辦理公告招領。相關刑事證物及旅客遺物業經妥善處理。事故列車於案件起訴後，移交法院審理，經法院判決確定後，也已於2023年4月19日發還台鐵局。

為求慎重，宜蘭地檢署再於2023年9月11日指派主任檢察官及承辦檢察官，會同警方及台鐵局等人員，再次詳加勘查普悠瑪事故列車車廂是否尚有遺留物，這清查結果，未發現有明顯為人類形體之疑似遺骸，僅發現背包1個（擠壓在嚴重變形座椅底下，經移除後發現）及硬幣等遺留物共10件，已交由台鐵局辦理後續招領工作。

宜蘭地檢署指出，為徹底清查，再於2023年9月15日，會同台鐵局、罹難者家屬，依據上述行政院會議紀錄所辦理車廂歸還後之最後全面性清理工作，經台鐵局專責清理小組清運及掃除車廂內泥沙碎石，並經鐵警局鑑識人員在泥沙碎石徒手排查、詳細審視加以過濾，結果發現，有細小碎骨13塊及疑似牙齒1顆，當日即責警從速送請刑事警察局，鑑驗是否為人類檢體、是否為普悠瑪事故罹難者遺骸，待鑑驗有結果，宜蘭地檢署將進行相關後續處置。