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田間農作疑高溫倒地斷氣！勇消從死神手中搶命　家屬致謝活菩薩

▲潮州消防分隊員救回農民一命 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州消防分隊員救回農民一命 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一名農民在田裡工作，疑因高溫炎熱，突然倒地不起，家屬求助消防局，潮州消防分隊獲報出動救護車前往救援，發現已失去生命跡象，立即實施CPR、建立呼吸道暢通、正壓給氧、貼上AED監測生命徵象緊急送醫，從死神手中救回一命，讓家屬相當感激。

屏東縣政府消防局潮州分隊於先前下午接獲勤務中心派遣救護，有一名66歲的農民在自家農田工作時突然倒地不起，家屬驚恐緊急撥打119 ，潮州分隊獲報後，立即出動救護車趕往現場。

到現後，救護人員初步評估患者已失去生命跡象，並於現場實施CPR、建立呼吸道暢通、正壓給氧、貼上AED監測生命徵象，在2位救護技術員迄而不捨與專業處置下，到院後已恢復心跳脈搏，隨後交由安泰醫院接手救治，成功在鬼門關前，將病患寶貴性命從死神手裡搶救回來，數日後順利出院且恢復自生活。

6月18日潮州分隊特地前往病患家中探視，家屬對於2位救護技術員迄而不捨精神表達由衷感激之意，並向救護人員說:「沒有你們的積極搶救，我不會恢復得這麼好」，對於救護人員專業給予高度肯定，隊員吳俊樺表示：當下在搶救過程中，並沒有想太多，心中只想著該如何把所學的救護技術好好運用，讓死神不要這麼容易從他身上帶走病患，消防工作雖然辛苦，不過後來見到這位農民成功出院回到家中與家人團聚，吳俊樺表示，這是對從事消防工作者一個最大成就與鼓勵。

消防局第二大隊長林國偉表示，當發現有人倒地或者意識不清，應保持冷靜，撥打119求救遵從消防局派遣員專業判斷與指示，才能增加到院前心肺功能停止患者的存活機率。

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