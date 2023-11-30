Agoda標錯價！君悅飯店「認帳又反悔」　消保官：消費者可申訴

▲君悅飯店的房價在訂房平台上出現Bug，業者原先表示會全數認帳，但民眾卻發現訂單已默默被取消。

圖文／鏡週刊

網站標錯價的情況時有所聞，台北君悅飯店近日在訂房網站Agoda上的價格也出現烏龍，本月初凌晨發生一晚要價8,000元的房間下殺至3,000多元的價格，吸引民眾搶購。對此，君悅飯店原先公開表示會「全數認帳」，未料近日開始有民眾發現，他們的訂單已被默默取消。對此，北市消保官表示，若契約已成立，業者即有履行契約義務，若民眾消費權益受損，也可向各縣市消保官提出申訴。

本月3日凌晨，知名訂房網站Agoda出現bug價，君悅飯店明年11月1日到3日的房價，原價一晚約7、8,000元的房間只要3,000多元就能訂到。

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許多消費者發現好康後上網分享，立刻吸引其他民眾搶訂。君悅飯店隔日向媒體表示，已連繫訂房平台修正，但有搶到優惠價的消費者會「全數認帳」。

未料，時隔20多天案情卻大逆轉，旅遊粉專「機票博土 不累哥」分享，其實在事發後幾天就開始有小部分的網友訂單被取消，他向君悅公關詢問得到回覆表示，「所有訂單皆在第三方線上預定平台agoda完成，所以所有預定須遵守該平台的相關取消政策。」

▲不累哥分享，民眾在君悅飯店訂到的bug價房間陸續收到訂單取消通知。（翻攝自不累哥臉書）

「不累哥」透露，如今所有人的訂單都被取消了，當初第一時間承認bug價，現在卻全面取消、推給Agoda，「感覺真的很差」。其實近日發生bug房價的還有高雄承億、台南晶英等飯店，這些業者都在第一時間宣布認賠，因此不少網友認為君悅飯店太沒誠意，都在新聞上公開承認了，私下卻取消訂單，「這是欺騙消費者吧！」

臉書粉專「走～跟著我們出發吧！」也發文分享，朋友們訂到的君悅bug房價全數被取消，他們認為，其實業者若一開始就說明不承認這種失誤，大家都可以接受，但沒辦法認同公開說全數認帳，私下又偷偷取消訂單的行為。

綜合媒體報導，台北市主任消保官楊麗萍表示，契約成立了以後，業者就應該確實依約履行，不能事後片面變更契約內容；簡任消保官龔千雅也指出，業者出錯在先，且嗣後允諾訂單成立，應重視商譽及保護消費者權益之立場履行契約。她也提到，民眾可依訂單截圖或交易成立付款記錄等，主張業者應履行契約，若消費權益受損，可向各縣市政府消保官提出消費爭議申訴。

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