　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Agoda標錯價！君悅飯店「認帳又反悔」　消保官：消費者可申訴

君悅飯店的房價在訂房平台上出現Bug，業者原先表示會全數認帳，但民眾卻發現訂單已被默默取消。

▲君悅飯店的房價在訂房平台上出現Bug，業者原先表示會全數認帳，但民眾卻發現訂單已默默被取消。

圖文／鏡週刊

網站標錯價的情況時有所聞，台北君悅飯店近日在訂房網站Agoda上的價格也出現烏龍，本月初凌晨發生一晚要價8,000元的房間下殺至3,000多元的價格，吸引民眾搶購。對此，君悅飯店原先公開表示會「全數認帳」，未料近日開始有民眾發現，他們的訂單已被默默取消。對此，北市消保官表示，若契約已成立，業者即有履行契約義務，若民眾消費權益受損，也可向各縣市消保官提出申訴。

本月3日凌晨，知名訂房網站Agoda出現bug價，君悅飯店明年11月1日到3日的房價，原價一晚約7、8,000元的房間只要3,000多元就能訂到。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許多消費者發現好康後上網分享，立刻吸引其他民眾搶訂。君悅飯店隔日向媒體表示，已連繫訂房平台修正，但有搶到優惠價的消費者會「全數認帳」。

未料，時隔20多天案情卻大逆轉，旅遊粉專「機票博土 不累哥」分享，其實在事發後幾天就開始有小部分的網友訂單被取消，他向君悅公關詢問得到回覆表示，「所有訂單皆在第三方線上預定平台agoda完成，所以所有預定須遵守該平台的相關取消政策。」

不累哥分享，民眾在君悅飯店訂到的bug價房間陸續收到訂單取消通知。（翻攝自不累哥臉書）

▲不累哥分享，民眾在君悅飯店訂到的bug價房間陸續收到訂單取消通知。（翻攝自不累哥臉書）

「不累哥」透露，如今所有人的訂單都被取消了，當初第一時間承認bug價，現在卻全面取消、推給Agoda，「感覺真的很差」。其實近日發生bug房價的還有高雄承億、台南晶英等飯店，這些業者都在第一時間宣布認賠，因此不少網友認為君悅飯店太沒誠意，都在新聞上公開承認了，私下卻取消訂單，「這是欺騙消費者吧！」

臉書粉專「走～跟著我們出發吧！」也發文分享，朋友們訂到的君悅bug房價全數被取消，他們認為，其實業者若一開始就說明不承認這種失誤，大家都可以接受，但沒辦法認同公開說全數認帳，私下又偷偷取消訂單的行為。

綜合媒體報導，台北市主任消保官楊麗萍表示，契約成立了以後，業者就應該確實依約履行，不能事後片面變更契約內容；簡任消保官龔千雅也指出，業者出錯在先，且嗣後允諾訂單成立，應重視商譽及保護消費者權益之立場履行契約。她也提到，民眾可依訂單截圖或交易成立付款記錄等，主張業者應履行契約，若消費權益受損，可向各縣市政府消保官提出消費爭議申訴。

【ETStar開課了】
10種課程．限時大優惠（進入學習平台）
輸入折扣碼「elco0722」，按使用折扣，即可享早鳥4折起優惠再打9折

▲▼ 。（圖／記者王麗琴攝）

更多鏡週刊報導
高雄晶英「標錯價」每晚萬元變2710元　易遊網認賠：全數履約
【蝦皮標價出包】買到標錯價蛋塔、衛生紙　蝦皮認帳願意埋單
YouTuber六指淵後製「超商浩克」影片　遭統一超告誹謗！結果出爐

ET快訊
台版小宵虎南！大尺度Coser是AV女優　運動片價格曝
YouTube免廣告「省錢買法」曝光！　一堆人不知道
15歲國中妹當車手！　長髮+OL套裝騙50萬
Coser展大尺度互動！　「完整服務」價目表瘋傳
賣水果遇死劫！　駕駛慘死女友重傷...情侶天人永隔
吳欣盈「當記者有問爸媽？」超嗆影片曝　他嘆：幫柯文哲扣分

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

剛拿到飲料10秒就打翻！店員貼心給「隱藏版服務」：很多店都有

紐乳2025低價衝擊！牧場砸千萬「高科技養牛」拉升本土奶品質迎戰

故意殺繼承人未遂　黑心律師：「華爾街女神」可能喪失繼承權

NSO傳遞古典之聲 小提琴家五明佳廉、拉縴人合唱團攜手

YouTube免看廣告「省錢買法」曝光！一堆人不知道　1年少噴732元

自封台版小宵虎南　大尺度Coser是台灣AV女優！運動片價格曝

台鐵首對司機員祭「記點」汰除制　違規滿7點不得再駕駛列車

蕭美琴愛貓抵台第一站　防檢署首公開「隔離檢疫站」體貼毛孩措施

Coser展爆大尺度互動！　超扯「完整服務」價目表瘋傳

全家去姑姑店裡捧場！「19樣菜+酒水」被收13600元　原因曝光罵翻

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

37歲女星莊群施拍戲中猝死「早上還發IG」　突嘴唇發紫倒地...遭爆「死因是腦出血」！

媽換髮型女兒認不出來！　被連叫5次「阿姨」笑瘋

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

泰國女見家中有蛇尖叫！　找救兵又被雞嚇爆躲房間

曾國城聽到蔡尚樺分手：她瞞著我！　盼兩人復合..對林秉聖「不予置評」

剛拿到飲料10秒就打翻！店員貼心給「隱藏版服務」：很多店都有

紐乳2025低價衝擊！牧場砸千萬「高科技養牛」拉升本土奶品質迎戰

故意殺繼承人未遂　黑心律師：「華爾街女神」可能喪失繼承權

NSO傳遞古典之聲 小提琴家五明佳廉、拉縴人合唱團攜手

YouTube免看廣告「省錢買法」曝光！一堆人不知道　1年少噴732元

自封台版小宵虎南　大尺度Coser是台灣AV女優！運動片價格曝

台鐵首對司機員祭「記點」汰除制　違規滿7點不得再駕駛列車

蕭美琴愛貓抵台第一站　防檢署首公開「隔離檢疫站」體貼毛孩措施

Coser展爆大尺度互動！　超扯「完整服務」價目表瘋傳

全家去姑姑店裡捧場！「19樣菜+酒水」被收13600元　原因曝光罵翻

剛拿到飲料10秒就打翻！店員貼心給「隱藏版服務」：很多店都有

索托交易新進展！　美媒：教士和洋基已經交換球員名字

頭條人物：徐凱希大吐詐騙苦水　中華電信推出防駭守門員

快訊／《角頭》古斌當爸了！妻煎熬18hrs吃全餐 目睹兒一度卡頭淚崩

快訊／高雄恐怖車禍！水泥預拌車輾過70歲翁　無心跳送醫搶救

紐乳2025低價衝擊！牧場砸千萬「高科技養牛」拉升本土奶品質迎戰

國1永康段小車硬插...後方駕駛怒了　一路狂譙三字經！還PO網公審

徐瑞希列民眾黨不分區拒辭公視董事　「對法規知之甚詳並未違反」

成功預言侯友宜副手！　李乾龍坦言：公布前心裡早有底

小黃公車開進鹿谷鄉　蔡培慧爭取328萬經費推動偏鄉交通改善

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

生活熱門新聞

高雄正妹超多！在地粉專辦「職業之花」大賽

魔人狂檢舉　他一天收12張紅單氣炸

就是不主動！3星座超愛冷戰決不先低頭

婚宴禮金怎麼包？最新行情價曝光　最頂6萬網全看傻

「4星座」12月桃花逆襲　有望與舊愛復合

金紙為何要先對折？內行人解答關鍵原因

手搖杯正妹1.6萬人讚爆　當地人：真的漂亮

大尺度Coser爆「7500神秘服務」　本尊被挖出

12月新制懶人包　高鐵早鳥票實名制

「4星座」12月好運擋不住！事業、財運喜事連連

5生肖要發了！　跨年前翻轉財運

今起3天2區濕冷　低溫下探13℃

虎航促銷10點開搶！飛日本1599元起

比基尼「消防正妹」還單身　臉書挖出是龍潭女神

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

房產巨頭宣布破產　震撼歐洲

大尺度Coser展爆「現場服務」

女星遭爆「陪睡富豪」一晚賺千萬！

37歲女星莊群施「腦動脈瘤爆裂」身亡！吹頭髮恐是導火線

期待作客菲律賓　林書豪證實老婆菲裔

吳欣盈：美國籍是我和美國政府的事　謝震武開嗆

全裸性侵「汽車排氣管」！　陸男當街上演人車活春宮

高雄正妹超多！在地粉專辦「職業之花」大賽

魔人狂檢舉　他一天收12張紅單氣炸

就是不主動！3星座超愛冷戰決不先低頭

婚宴禮金怎麼包？最新行情價曝光　最頂6萬網全看傻

莊群施新歌宣傳照變遺照！　媽媽靈堂哭整天

4男讀鬼吹燈　真的挖墓盜出陪葬品

羽生結弦離婚真相被抖出！美人妻慘遭婆婆無視

鮮肉男工作3年疲倦　獨自隱居山林「養老」

更多

最夯影音

更多
開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮
薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面