雲林縣議員蕭慧敏被控當選無效　瞎扯贏千票不用賄選...法官打臉

▲雲林縣議員蕭慧敏因不服雲林地院因賄選案判她當選無效，經上訴二審，台南高分院29日判決駁回上訴，維持一審原判。（圖／翻攝雲林縣議會官方網站）

記者林東良／台南報導

雲林縣議員第6選區當選人蕭慧敏與4名樁腳涉嫌買票，6月29日一審被雲林地院依賄選罪處2年、緩刑5年，雲林地院宣判她當選無效，蕭慧敏不服提出上訴，台南高分院29日宣判上訴駁回，維持一審當選無效判決。

雲林縣議員第6選區當選人蕭慧敏被控與4名樁腳涉嫌買票，經檢察官起訴，雲林地院2023年6月29日依賄賂罪判處她2年徒刑、緩刑5年，判決確定1年內向公庫支付100萬元，褫奪公權5年；檢察官提當選無效之訴後，2023年7月20日雲林地院一審也判決蕭慧敏當選無效。

蕭慧敏不服雲林地院判決提起上訴，台南高分院29日宣判，駁回蕭慧敏上訴，維持一審原判蕭慧敏當選無效。

據了解，雲檢檢察官認為蕭慧敏為求當選竟對有投票權之人行賄，於2022年10月26日交付蔡姓民眾500元並以要求蔡姓民眾必須執行投選，蔡民回絕來不及還錢，蕭慧敏即逕自離去。另外蕭慧敏交付現金10萬元予王姓樁腳再向選民交付1000元賄賂金。王姓樁腳陸續於2022年10月底將賄款陸續執行，其中2000元現金交給黃姓選民，另陸續交付61000元予他人。

法官認為，蕭慧敏因共同犯選罷法第99條第1項之交付賄賂罪，經雲林地院判決處有期徒刑2年，緩刑5年，並應於該判決確定之日起1年內，向公庫支付100萬元，褫奪公權5年。另雲林地院依據選罷法第120條第1項第3款規定，判決蕭慧敏當選應為無效。

蕭慧敏雖辯稱，其得票數較下一名次候選人多出1483票，足見其賄選行為並不影響本件選舉結果云云，惟查，選罷法第120條第1項係規定當選人只需有選罷法第99條第1項之行為，即足構成當選無效事由，不以賄選行為足以影響選舉結果為其要件，上訴人此部分之抗辯無法採認，原審判決上訴人之當選無效，並無違誤，判決駁回上訴。