巴菲特「親密戰友」、波克夏副董事長逝世　享耆壽99歲

▲美國百億富翁、股神巴菲特的多年好友及生意夥伴蒙格（右），於28日逝世。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合外電報導

股神巴菲特老戰友、波克夏公司副董事長蒙格（Charlie Munger），於美東時間28日（台灣時間29日）傳出逝世，享耆壽99歲。

綜合外電報導，波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）公司於美東時間周二（28日）發布新聞稿，宣布副董事長、億萬富翁蒙格逝世。蒙格的家人表示，蒙格28日上午在加州一間醫院安詳地離世，明年元旦就是他的百歲生日。

巴菲特在聲明中哀悼老戰友，「沒有蒙格的啟發、智慧和參與，波克夏海瑟威便無法茁壯到今日的程度。」

事實上蒙格早在加入波克夏以前就已經是有名的富豪，他曾是房地產經紀人，也是加州發行量最大的法律報紙集團「每日期刊公司」（Daily Journal Corp.）總裁兼出版人、好市多董事會成員、慈善家與建築師。

蒙格的資產在今年初估計高達23億美元（約新台幣720億元），對比大多數人來說已是超級富豪，不過與巴菲特相比仍有一段巨大的距離，巴菲特的資產估計超過1000億美元（約新台幣3.13兆元）。蒙格在1980年因白內障手術出現併發症而失去左眼，之後他公開現身都是一副標配的厚眼鏡和義眼。

戰友垂垂老矣，巴菲特年事已高與蒙格更在百歲前離世，外界近年都在猜測當兩人離開後，波克夏將由誰接掌，公司又將航向何處。波克夏2021年股東年會期間，時年97歲的蒙格不經意間透露了公司一直以來保守的秘密：在巴菲特的時代過去後，現任副董事長阿貝爾（Greg Abel）「將會繼續維持公司文化」。

93歲的巴菲特也在今年證實，波克夏將有「合適的執行長」與「合適的董事長」來接替他。目前波克夏公司已幾乎確定阿貝爾將接任執行長接班人，而巴菲特兒子霍華德．巴菲特（Howard Buffett）將擔任非執行董事長。

巴菲特不只一次盛讚蒙格擴大了他的投資策略，從青睞股價低且陷入困境的公司，到專注在高品質、估值卻過低的公司。