剩2天！Google將大規模砍「閒置用戶」　7步驟可保住帳號

▲Google宣布將自12月開始，清除超過2年沒使用的閒置帳號。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

基於安全等因素，Google宣布從12月開始，將清除閒置帳號，只要超過2年沒使用就會被刪除，假如想要保住帳號，需要達成7個條件之1，或是帳號符合5個條件也有豁免權。

Google說明，太長時間沒登入的帳號，多半使用舊密碼或重覆利用的密碼，且未啟用雙因素驗證，容易遭到駭客入侵，為了減少被盜用身分或發送垃圾郵件等惡意行為，將於12月1日清理帳號，若超過2年沒登入或使用任何Google服務，就會被判定處於閒置狀態，包括帳號的所有內容和資料都會被刪除。

▲公司或學校帳號不受影響。（示意圖／翻攝自pexels）

據了解，首波以清理個人帳號為主，若是附屬於公司或學校則不受影響，而且只要帳號曾購買Google產品、應用程式、服務或訂閱平台內容，以及禮物卡還有餘額，同樣不會被視為閒置帳號。若擔心可以查看信箱，看是否Google曾發送提醒信件。

Google列出7大條件，包括開啟信箱收信或寄信、使用Google雲端硬碟、觀看YouTube頻道、分享照片、下載應用程式、使用Google搜尋，以及透過Google帳號進行第三方服務。

事實上，Google自2020年開始就大規模管理閒置帳號，當時就表明，如果2年以上沒登入，帳號裡的資料會被刪除，這次規範更是嚴格，只要閒置2年以上的帳號，不只資料，而是整個帳號都會被刪除。

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