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培養好戰之徒　長女學生橫掃各大賽事成績亮眼

▲台南市長榮女中學生參加全國賽，美容科、時尚造型科參加艾柏盃國際美業技藝競賽，33位學生共拿下37個獎項，餐飲科及觀光科也在全國創意米食及遊程設計競賽，拿下好成績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長榮女中學生參加全國賽，美容科、時尚造型科參加艾柏盃國際美業技藝競賽，33位學生共拿下37個獎項，餐飲科及觀光科也在全國創意米食及遊程設計競賽，拿下好成績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

實力好不好，比了就知道！台南市長榮女中專司培養「好戰之徒」，除了在校內舉辦經常性活動及競賽，也鼓勵學生參加全國賽，透過大小賽事，累積硬實力，最近美容科、時尚造型科參加艾柏盃國際美業技藝競賽，33位學生共拿下37個獎項，餐飲科及觀光科也在全國創意米食及遊程設計競賽，拿下好成績。

▲台南市長榮女中學生參加全國賽，美容科、時尚造型科參加艾柏盃國際美業技藝競賽，33位學生共拿下37個獎項，餐飲科及觀光科也在全國創意米食及遊程設計競賽，拿下好成績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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美容科、時尚造型科為長女家政群科兩大亮點科系，多年來培養無數美髮、彩妝設計人才，在台南地區頗富盛名。為了讓學生一畢業即擁有就業能力，校方在實作課程上，除了邀請業界菁英入校指導，也經常舉辦各種校內賽，精進學生實作能力，如美容科的染髮整燙競賽、時尚造型科的新娘造型比賽。而勝出的同學，則鼓勵參加全國性賽事，與各方好手較勁。

▲台南市長榮女中學生參加全國賽，美容科、時尚造型科參加艾柏盃國際美業技藝競賽，33位學生共拿下37個獎項，餐飲科及觀光科也在全國創意米食及遊程設計競賽，拿下好成績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

最近剛完賽、號稱年度最大美業的「艾柏盃」國際芳療美業保健技藝競賽，長女學生在創意彩妝紙圖、標準冷燙、扇形冷燙、創意梳編、創意包頭、指甲彩繪等項目，33位學生共拿下37個獎項，其中有多個比賽更包辦前3名，成果亮眼。另外，兩群科也參加台灣文化創意教育發展協會舉辦的第10屆文創盃全國創意競賽，在黏土藝術創意造型競賽，也分別拿下第1名及第3名的好成績。

不讓家政群科專美於前，餐旅群科也有不俗表現。餐飲科學生參加「非米不可」全國創意米食競賽，也以香脆鍋巴三明治的創作拿下佳作；觀光科參加南應金質盃遊程設計競賽，則拿下亞軍。

長女校長蔡玉敏表示，除了考證照，透過賽事累積實戰經驗也不可少，長女培養出來的人才多驍勇善戰，擁有精湛技藝，畢業後很快就能與業界接軌。像是美容、時尚兩大科的畢業生，很多一畢業就升上美髮設計師、指甲彩繪師，更有學生畢業不到三年，便創下單月八十萬、月入逾400K的驚人業績。

▲台南市長榮女中學生參加全國賽，美容科、時尚造型科參加艾柏盃國際美業技藝競賽，33位學生共拿下37個獎項，餐飲科及觀光科也在全國創意米食及遊程設計競賽，拿下好成績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡玉敏說，為了讓學生在高中3年及未來大學4年，可以學歷、經歷不中斷，學校更推出「學經一條龍」方案，與台南的嘉藥、南應兩間大學以及數十家知名企業合作，讓學生可以直升兩科大產學班，也能在高中就開始打工，延續到大學，就是希望能讓學生未來不論是升學或就業，能走得更輕鬆。

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