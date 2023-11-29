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北韓小公主被封「新星女將軍」宣傳吹捧　金正恩爆生病就交棒女兒

▲▼金正恩慶功宴　官員穿運動服如《魷魚遊戲》。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩為慶祝衛星發射的慶功宴上，金主愛穿著運動服出席。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）21日成功發射軍事偵察衛星（間諜衛星）「萬里鏡-1號」，並於23日舉行慶祝演講會，最高領導人金正恩攜女兒金主愛出席。有美媒報導，會上出現「新星女將軍」等吹捧詞彙，似乎是在累積對金主愛的個人崇拜。南韓分析人士說，此舉可能被解讀為金正恩有健康問題，將火速任命接班人。

▲▼金正恩8日晚間攜女兒金主愛出席建國75周年民防武力閱兵式。（圖／路透）

▲金正恩攜女兒金主愛出席建國75周年民防武力閱兵式。（圖／路透）

據美國自由亞洲電臺（RFA）報導，平壤消息人士25日表示，北韓勞動黨黨組織指導部23日舉行演講會，以慶祝自家間諜衛星成功發射進入軌道。會中強調，「以最高尊嚴（最高領導人）的膽量，在宇宙部署了隨時掌握敵對勢力軍事意圖的偵察衛星，朝鮮正式開啟宇宙強國時代。」

然而，除了推崇金正恩的領導力，似乎也在吹捧其女兒金主愛。會議還提到，「在朝鮮的新星女將軍的帶領下，宇宙強國時代的未來將更加輝煌。」消息人士補充，北韓前領導人、金正恩祖父金日成時代初期，在革命活動時曾用過「朝鮮新星」一詞，但對於領導人子嗣是首次使用這樣的尊稱。

根據韓聯社報導，過去北韓官媒提及金主愛時的稱號，從「親愛的子弟」變成「尊敬的子弟」，照片還被印成郵票，直到最近被升格成「朝鮮新星女將軍」。

北韓駐英前公使、2016年脫北的南韓執政黨議員太永浩表示，若報導屬實，這意味著北韓政權最高層指定金主愛為接班人的內部程序已經走完。如果北韓將10多歲的金主愛和導彈發射的成功相結合，進行偶像化，那從北韓的標準和觀念來看也十分不尋常，連北韓民眾也會認為金正恩出現了健康問題，並且因此火速任命接班人

▲▼金正恩帶著金主愛訪問國家航空宇宙技術總局。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩帶著金主愛訪問國家航空宇宙技術總局。（圖／達志影像／美聯社）

另一名平安北道的消息人士也向RFA提到，當天演講會上宣傳說，軍事偵察衛星發射成功提高了北韓地位，「因此全世界都會敬仰最高尊嚴和朝鮮的新星女將軍。」但他補充，對於將年幼孩子作為「朝鮮新星」偶像崇拜的演講內容，部分幹黨部們的表情並不明朗。

據韓聯社報導，就金主愛被賦予「朝鮮新星女將軍」的稱號，南韓政府統一部官員28日回答記者提問時表示，統一部目前沒有可提供的資訊，正在與相關機構合作，縝密關注著北韓政權的繼承格局。

▲▼金正恩帶金主愛出席各場合。（圖／CFP）

▲金正恩帶金主愛前往宇宙環境試驗場。（圖／CFP）

韓聯社也引述彭博（Bloomberg）報導，金正恩10多歲的女兒金主愛從2022年11月18日首次公開露面，隨父視察「火星-17型」飛彈試射之後，便經常出現在閱兵式、動土儀式、體育競賽等各項公開活動，迄今作為北韓政治宣傳明星已經一年，預計未來也將繼續發揮重要宣傳作用，持續向大眾展現「金氏王朝」蓄勢待發的下一代。

►►►金正恩衛星發射慶功宴　愛女率官員穿運動服！模樣宛如《魷魚遊戲》

►►►金正恩4天跑3趟航太局　用自家衛星查看「夏威夷、關島」美軍基地

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