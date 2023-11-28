他公審防撞車「專門出來害人」　影片反遭逆風嗆翻：你會開車嗎

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書貼影片投訴，表示他日前開車行經國道1號時，突然有一輛高速公路局的防撞車在他的眼前「從外道切入內道」，導致他差一點點就要撞上，氣得大罵「高公局養工處養這種團隊專門出來害人，別人死都沒關係，很可惡」，不過影片貼出後，他反而遭網友罵翻，還嗆他「你真的會開車嗎？」

原PO在臉書社團「爆料公社二社」貼出影片，可以看見他當時行駛在國道1號內線，前方匝道突然有一輛防撞車從外線切入內線，由於當時他的車速不慢，加上旁邊剛好有其他車輛通過，導致他無法變換車道，差一點就要撞上防撞車，氣得大罵養工處「養這種團隊專門出來害人，別人死都沒關係，很可惡！」

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▲駕駛公審防撞車「亂切車道害人」，貼文遭一票網友打臉「看你開車真痛苦」。（圖／翻攝自記者爆料網）

影片一出立刻引發網友熱議，雖然有人支持原PO，覺得防撞車切換車道要看路，但大多數網友都抨擊原PO，「施工車在內線了，為何不提早變換車道」、「大約60公尺就看到施工車輛在內線。你還要行駛內線，你要不要搭乘公共運輸，才不會害死其他人」、「你真的會開車嗎，距離還那麼遠唉」。

還有人說，「很明顯施工地點就是在匝道旁，就算他沒剪你，你是沒有看到前面內線僚車嗎，防撞車不開在隊尾，他還能開在哪裡，對方不快點駛進內線，是要跟你慢慢來，堵外線車流喔」、「看你開車真痛苦，內線是有寶物可以撿是不是」、「你都知道前面有施工車了，為什麼不早一點換車道」。

高公局表示，事件發生在25日下午2點多，地點在國道1號北向16.7公里處，當時工程團隊正在前往處理車道上的掉落物，所幸團隊迅速到場排除掉落物才沒有造成其他事故發生，呼籲民眾應禮讓執行公務的工務車輛，讓工務能盡速排除掉落物。

國道警察則表示，影片中防撞車應有觀察「是否有車」才切入，當時不但有閃燈警示，且距離後方轎車駕駛仍有一段距離，反而後方是轎車駕駛沒有防禦駕駛觀念，很遠就可以看到防撞車卻不降速。