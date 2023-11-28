澎湖紫菜養殖「只剩3戶」！年輕人嫌辛苦　農業部拚加工救產業

▲澎湖紫菜養殖工作辛苦，年輕人無意接手，養殖戶僅剩3戶。（圖／水產試驗所提供）

記者楊惠琪／台北報導

澎湖是台灣紫菜最大生產區，產量及產值均是全台之冠，但由於養殖工作辛苦，年輕人大多不想承接祖業，目前養殖戶僅剩3戶，產量與產值逐年衰退。農業部水產試驗所澎湖漁業生物研究中心開發多款紫菜產品，今舉行成果推廣會，希望活絡澎湖紫菜產業發展。

水試所澎湖中心今舉行「澎湖黑金—紫菜機能成分及產品開發」成果推廣會，澎湖中心人員利用紫菜的機能性成分，開發出減鹽紫菜醬、紫菜燕麥千層棒及紫菜鮮味調味粉等相關產品，盼帶動當地居民重新投入紫菜養殖工作。

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▲澎湖紫菜養殖工作辛苦，必須下水到低溫海裡作業。（圖／水產試驗所提供）

水試所澎湖中心表示，澎湖是台灣地區天然或養殖紫菜產量與產值最大的地區，養殖紫菜大多分布在澎湖縣講美村及湖西鄉白坑村，而野生紫菜以姑婆嶼及花嶼數量較多。由於紫菜養殖工作辛苦，採收時必須下到低溫海裡作業，年輕人大多不想承接祖業，導致目前已知養殖戶僅餘3戶，也使得去年紫菜養殖產量僅2890公斤，產值120萬元，澎湖紫菜產業日漸衰退。





▲澎湖紫菜養殖工作辛苦，影響年輕人接手祖業，養殖戶僅剩3戶。（圖／水產試驗所提供）

水試所澎湖中心指出，紫菜為可食性紅藻，含豐富蛋白質、多醣及許多營養成分，素有「澎湖黑金」之稱，適合各年齡層補充營養，尤其適合銀髮族及素食人口補充植物性蛋白質、鈣質及膳食纖維。希望透過開發紫菜產品、加強社區推廣，創造當地居民的就業機會及增加養殖收入，更讓澎湖紫菜產業回到往日榮景。





▲水試所開發多款紫菜產品，盼帶動地方活絡紫菜產業。（圖／水產試驗所提供）