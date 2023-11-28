19歲男開車撞電桿昏迷　iPhone車禍偵測語音報案救了他

▲19歲連姓男子自撞車禍現場 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

iPhone救了他！新北市消防局昨27日清晨4時許接到iPhone車禍偵測的語音報案電話，消防局人員回撥電話卻都無人接聽，於是派遣救護車到報案位子查看，果真有一輛小客車疑自撞電桿，19歲連姓駕駛一度昏厥在車內，清醒後向救護人員表示頭暈、頭部及手部有擦挫傷，完全不記得發生任何事情，救護人員緊急將他送醫，詳細事發情形仍待調查。

新北消防局表示，昨27日清晨4時42許，指揮中心接獲iPhone車禍偵測的語音通報案件，內容指出，車禍發生在淡水區北新路三段162號附近，指揮中心人員回打電話，卻都無人接聽。

指揮中心於是派遣救護車前往現場，果真發現一輛小客車疑自撞電線桿，19歲連姓男子昏倒於車內，在救護人員呼叫下逐漸清醒，他表示不記得發生任何事情，最後印象僅停留在開車中，之後又表示自己頭暈、頭部及手部有擦挫傷，被救護人員送往淡水馬階醫院就醫，後續車禍原因仍待進一步調查。

第三大隊大隊長陳志德表示，車禍造成交通意外事件頻傳，本案發生車禍時經由科技產品緊急通報119，使得患者能於第一時間獲得搶救，故提醒駕駛有感覺精神不濟或身體不適時，應將車輛停放於路邊稍作休息或打電話請家人前來接應處理，若狀況未改善，應立即撥打119救護人員協助就醫，切勿勉強自身不適情況繼續駕駛而造成後續憾事發生。