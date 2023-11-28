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【廣編】內行必拿　小7、全聯這款隱藏版鮮奶超難買？

▲▼牛奶,瑞穗極制鮮乳,保護力,免疫球蛋白,乳鐵蛋白。（圖／業者提供）

▲依照國家標準CNS規定，生乳的生菌數需在10萬CFU/ml內，而瑞穗極制鮮乳僅使用平均生菌數1萬CFU/ml內的生乳生產，比國家標準還要嚴格10倍。

圖、文／瑞穗極制鮮乳提供

許多人每天都要來一杯牛奶，但內行才知道市面上有一款「保護力升級版鮮乳」可遇不可求，不僅以歐美先進製程保留生乳中珍貴的免疫球蛋白和乳鐵蛋白、僅使用瑞穗鮮乳®1%優質乳源生產、更有網友大推口感像在國外喝到的一樣，有純粹的生乳口感，推薦鮮乳控們一定要嘗試看看。

為了保留優質生乳中珍貴的營養元素，投資上億元打造歐美同步的巴氏殺菌製程，讓瑞穗極制鮮乳除了有鮮乳中的鈣質和蛋白質，更保留生乳珍貴的乳鐵蛋白和免疫球蛋白。瑞穗極制鮮乳使用72℃、15秒的巴氏殺菌，相比市面上大多採用120－135℃超高溫殺菌法的鮮奶，是台灣少數能在鮮乳中保留免疫球蛋白、乳鐵蛋白的產品，也因為相較低溫的殺菌技術，更能呈現出接近生乳的風味與口感。

阿包醫師巫漢盟就曾在貼文中提到，生乳中珍貴的免疫球蛋白和乳鐵蛋白經國外研究顯示有調節體質、鞏固保護力的作用 。除了一般鮮奶有的鈣質和蛋白質，瑞穗極制鮮乳保留了免疫球蛋白、乳鐵蛋白，可以為保護力加分。12/13-1/9 7-ELEVEN 瑞穗極制鮮乳290ml搭配超值組合只要49元起，幫你無痛將鮮乳升級，記得到巷口小7搶購喔！

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