快訊／法國情侶「彎刀縱走」失聯第3天！　直升機找到人了

▲法國籍男女登屏東霧頭山迷路，稍早找到人了。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

一對法國籍情侶23日前往屏東縣登山，預計以4天時間完成由霧頭山至北大武的「彎刀縱走」行程，孰料，26日卻疑似因為迷路遲遲未下山，親友焦急報案。經2日的持續搜救，28日上午終於透過空勤直升機找到人了，所幸2名登山客身體狀況良好，目前正由直升機接駁至小港機場。

屏東縣消防局於26日上午9時39分接獲110轉報山域事故，表示2名法國籍民眾（男性年約38歲，女性年約30歲）於23日前往霧台鄉霧頭山登山迷路，請求協助。消防受理後立即出動第一大隊、特搜大隊、霧台、三地門、瑪家分隊及義消特搜隊共計8車23人前往。

消防局指出，由於迷路者座標位置需3天左右路程，且不確定起登處，除集結人力分別從霧台鄉阿禮及泰武鄉北大武山2處前進搜尋，並申請空勤直升機協助。空勤於26日下午1時15分回報，因目標區附近雲層太厚視線不佳，搜尋未果，同時地面人員也持續搜救行動；27日再出動8車27人（含義消及台東縣消防局6人）前往搜尋，也申請空勤直升機協助救援，但仍未有2名登山客的消息。

28日進行搜救的人員兵分二路，大武山路線搜救人員已過神木區，持續前進中；霧台鄉阿禮路線搜救人員分2組，第一組人員於霞迭爾山等待空投物資，第二組人員已過霧頭山三角點，持續前進中；空勤直升機則於上午8時58分於小港機場起飛，9時33分空投物資成功，持續前往目標區附近搜尋，稍早傳來好消息，搜救人員已找到二人，身體狀況良好，已由直升機接駁至小港機場。

