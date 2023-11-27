私密照外流一審出爐！網媒社長判刑5月　吳佩芸：續追幕後黑手

▲時代力量台中市議員吳佩芸去年遭外流私密影像，今天判決出爐，她說，謝謝法官、檢察官的認事用法。（圖／翻攝吳佩芸FB、IG）

記者白珈陽／台中報導

時代力量台中市議員吳佩芸多年前與男友玩樂的私密影像，在去年選前被「新華報導 1987」負責人鄭姓社長刊登在網路上，憤而對鄭姓社長、楊姓前男友提告。楊男部分證據不足獲不起訴；鄭男今（27）日遭台中地院依違反個資法判刑5月，得易科罰金，可上訴。對此，吳佩芸也發出聲明表示，謝謝法官、檢察官的認事用法，追究被告的刑事責任，當時很多謠言不攻自破，會繼續追查真正躲在幕後的黑手。

吳佩芸說，去年網路上出現冒用她名義，擅自張貼、散佈她過去私密影片的貼文，當時更有人在外耳語，指控她「自導自演」，再次重創她對人性的信賴，即便到現在，該事件與後續延伸耳語、虛假影片、照片等，在她內心中造成創傷，並未真正復原，想到仍是害怕。

她表示，當時很多謠言不攻自破，謝謝法官、檢察官的認事用法，追究被告的刑事責任。真正的幕後黑手躲在暗處，透過縝密、刻意地躲避偵查，完美匿蹤，以目前的司法能量難以查到真兇，她不會放棄追查，讓真相水落石出。

去年11月18日上午，吳佩芸在律師的陪同之下，赴台中地檢署按鈴提告，她對媒體還原影片內容，表示那是自己與當時的男友玩樂所拍攝的影片，「我不知道為什麼這些畫面卻被公開流傳」，因此決定勇敢站出來捍衛自己權益。

▲吳佩芸去年親至台中地檢署按鈴提告。（圖／資料照）

她當時表示，這是她4、5年前與當時的男友玩樂的私密影片，只有穿內衣，「我不知道為什麼，這個照片當時候只有他持有的影片，卻在一個網媒的平台上面被人冒用名義，被人惡意編輯內容把影片公開流傳」，因此提告網媒《新華報導1987》鄭姓社長以及楊姓前男友。