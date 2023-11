恐怖瞬間！貨車司機「加油站打地鋪」　遭砂石車輾過1死1重傷

▲貨車司機與助手在加油站打地鋪,慘遭砂石車輾過。(圖/翻攝X)



印度卡納塔卡邦(Karnataka)發生悲劇意外,貨車司機西夫拉吉(Shivaraj)與助手送貨完畢後,在加油站臨時「打地鋪」過夜,未料卻因此被一輛砂石車輾過,導致1死1重傷,恐怖瞬間都被監視器拍下。

Oneindia等印度媒體報導,這起事故發生在24日,西夫拉吉與2名助手外出送貨,要把一批香蕉載往烏杜皮(Udupi),由於抵達後時間已經很晚了,於是決定在加油站休息。他與昆杜爾(Kundur Mahendra)拿出幾條毯子,直接鋪在貨車前方、倒頭就睡,另一名助手約格甚(Yogesh)則決定睡在車上。

