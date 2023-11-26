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恐怖瞬間！貨車司機「加油站打地鋪」　遭砂石車輾過1死1重傷

▲▼恐怖瞬間！貨車司機「加油站打地鋪」　遭砂石車輾過1死1重傷。（圖／翻攝X）

▲貨車司機與助手在加油站打地鋪，慘遭砂石車輾過。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

印度卡納塔卡邦（Karnataka）發生悲劇意外，貨車司機西夫拉吉（Shivaraj）與助手送貨完畢後，在加油站臨時「打地鋪」過夜，未料卻因此被一輛砂石車輾過，導致1死1重傷，恐怖瞬間都被監視器拍下。

Oneindia等印度媒體報導，這起事故發生在24日，西夫拉吉與2名助手外出送貨，要把一批香蕉載往烏杜皮（Udupi），由於抵達後時間已經很晚了，於是決定在加油站休息。他與昆杜爾（Kundur Mahendra）拿出幾條毯子，直接鋪在貨車前方、倒頭就睡，另一名助手約格甚（Yogesh）則決定睡在車上。

凌晨時分，鄰近車道的砂石車加油後左轉離開，卻直接輾過2人。只見砂石車一陣顛簸後，他們瞬間痛醒，雖然當下還有意識，甚至一度在地上痛苦翻滾，但不久後西夫拉吉就在現場身亡，昆杜爾則被緊急送往馬尼帕爾醫院（Manipal Hospital），唯有約格甚逃過一劫。

據悉，36歲的西夫拉吉身後留下母親、妻子與2個兒子。目前尚不清楚當局是否已經展開調查。

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