印度天打雷劈！強降雨引恐怖雷暴　單日20人遭奪命閃電劈死

▲印度有20人在26日的強降雨中因雷擊而死。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

印度古吉拉特邦（Gujarat）26日發生非季節性降雨，導致至少20人因雷擊喪命，多個地區的農作物嚴重受損。

綜合NDTV與《今日印度》報導，當地的緊急行動中心指出，古吉拉特邦在26日遭反季節強降雨侵襲後，有20人被雷擊中死亡。最嚴重的地區發生於達霍德（Dahod），當地共有4人在雷擊中喪命，而珀鲁杰（Bharuch）和塔皮（Tapi）也各發生了3起和2起死亡案例。

其餘傷亡狀況則分佈於阿默達巴德（Ahmedabad）、巴納斯坎塔（Banaskantha）、安雷利（Amreli）、博塔德（Botad）、凱達（Kheda）、默黑薩納（Mehsana）、班傑默哈爾斯（Panchmahal）、薩伯爾甘塔（Sabarkantha）、蘇拉特（Surat）、蘇倫德拉納加爾（Surendranagar），及代沃普米德瓦爾卡（Devbhumi Dwarka）。

緊急行動中心數據顯示，蘇拉特、蘇倫德拉納加爾、塔皮、凱達等地經歷了特別猛烈的降雨，降雨量在短短16小時內從50毫米飆漲至117毫米不等，並對古吉拉特邦多地都造成了不同程度的降雨影響，當地農作物也受損嚴重。

聯邦內政部長阿米特沙（Amit Shah）為這場突發天氣事件向罹難者家屬表示深切哀悼，並保證地方政府正全力展開救援工作。印度氣象部門（IMD）指出，這次降雨是受阿拉伯海東北部一個氣旋環流所引起，降雨將在27日減弱，但仍會集中在古吉拉特邦南部和索拉斯特拉邦（Saurashtra）的部分地區。