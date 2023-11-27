學生揪出作弊師「行數÷2」亂給分　師大附中：肯定追根究柢精神

▲師大附中學生揪出全國模擬考英文作文批改老師亂給分。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊惠琪／台北報導

學測倒數，全國高中學測聯合模擬考在10月底舉行，全國有高達7.9萬名考生報考，部分學校將國文、英文作文和非選題委外批改，其中一名英文作文閱卷老師竟以「寫作行數除以2」亂給分，引發全國譁然，負責模擬考試務的翰林出版公司急道歉滅火。而揪出弊端的就是師大附中幾名高三生，因察覺個人成績不對勁，發揮「柯南精神」探究，才揭露整起事件，讓學生私下笑說：「這次換老師作弊被學生抓到了！」

為增加考生應考臨場感，今年師大附中全國模擬考成績委由廠商批改，但有學生發現英文作文分數竟是「寫作行數除以2」的驚人規律，例如寫34行得17分，至少有10個班級都有類似情況，因而向校方和學權團體檢舉。

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翰林出版公司事後急發聲明，坦承有一名閱卷老師的確以「作文行數」給分，該師負責批閱2623份作文，除了師大附中915份作文外，也涉及其他學校，表示對此次疏失，責無旁貸並深感抱歉，承諾會在協助學生獲得重新批閱的成績後，嚴正檢討與改善作文批閱流程。

據了解，教科書業者承辦模擬考試務，非選題批閱工作大多外包給補教老師或代課代理教師，但有補教業者透露，每篇行情價約11元，一個老師批改2千多份，大概只有一到兩周的批改時間，在待遇跟時間的壓迫下，批改品質當然不好。

事件爆發後，有不少學校主任私下打聽，到底附中生是怎麼發現的，才能揭發這起全國模擬考史上最離譜的給分事件，保住7.9萬名考生的權益。

師大附中教務主任柯冠銘表示，一開始是有一名高三英文成績校排前幾名的學生，發現自己英文作文分數和自己的平常水準「落差太大」，後來問了班上其他同學，也有類似情況，從單一班級開始，再一一跨班比對，大概只花一個下午的時間，就挖掘出「行數除以2」的驚人規律。

柯冠銘強調，模擬考就是希望學生以最接近大考的狀態去模擬測驗，這次才會委外由外面不同老師批改，畢竟學測閱卷老師也不是校內老師，不料卻爆發亂給分事件，第一時間也引發少數家長不諒解，雖然學校要忙著向家長、媒體說明，但還是要肯定學生追根究柢的精神，替全體考生保住權益，他也笑說：「這代表附中學生探究與實作功夫了得。」