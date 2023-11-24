身障青年種植「無毒水耕蔬菜」　從育苗到銷售一手包辦

▲朴子樸仔島作的「小作所」，種植無毒水耕蔬菜。（圖／天主教中華聖母基金會提供）

記者張乃文／台北報導

身心障礙者在社會上的標籤難以撕除，無形中也多了一層阻礙，少了許多與大眾接觸、學習的生活經驗與能力。天主教中華聖母基金會在朴子設立樸仔島作「社區日間作業設施（簡稱：小型作業所或小作所）」，也就是在透天厝的頂樓設置「無毒水耕蔬菜」溫室農園，讓身心障礙青年學習從種子開始育苗、施肥、採收、包裝、銷售，養護每株水耕菜，讓青年們培養生活自立能力。

中度智能障礙的小嫚，過往在麵包店實習時，無法適應需要手部動作精細、工作節奏快速的環境，常備感挫折，也開始害怕做錯、不敢發表意見。「我也想賺錢，因為媽媽很辛苦」看似普通的一句心內話，對一般人輕鬆平常，卻是許多身心障礙青年巨大的挑戰，更是至今都還在學習的目標。

▲身心障礙青年學習育養護每株水耕菜，培養生活自立。（圖／天主教中華聖母基金會提供）

天主教中華聖母基金會在朴子設立的「小作所」，也讓更多身心障礙的孩子能有機會踏入社會。起初進入小作所的小嫚難以跟上進度，但在教保員耐心的教導下，讓小嫚媽媽也驚訝的說「小嫚現在開朗好多，很積極參與許多事情！」

誠農食堂主理人曾紫筠提到，「水耕蔬菜不只是入菜的食材而已，更是支持這群孩子們擁有自己的技能，訓練自力更生的能力的展現」將身障青年種植的蔬菜入菜，分享給客人，同時希望可以有更多人響應支持，讓孩子們有機會持續投入。

天主教中華聖母基金會執行長黎世宏則說，樸仔島作小作所的建立頂樓的水耕農場，是藉由水耕蔬菜的培育、種植、施肥，接受社區的購買訂單、包裝，而水耕蔬菜種植的計畫是「友善」的媒介，採收的蔬菜還會轉贈予育幼院、老人食堂，讓來到小作所的身障青年夥伴在操作體驗的過程，有巨大的成就感，並感受自己原來也能有助人的能力。