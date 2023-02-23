家裡沒熱水器！他獨居「只能擦冷水澡」　基金會一手包辦

▲基金會透過房屋修繕計畫，替有需求的個案換置家電產品。（圖／天主教中華聖母基金會提供，下同）

記者張乃文／綜合報導

經濟弱勢中，超過6成是身心障礙中重度，多半獨居、兩老相依，住家環境老舊、電線插座損壞，常因電壓不足跳電，甚至有電線走火的意外發生。一名因糖尿病截肢的獨居張大哥，廚房瓦斯爐老舊、沒有熱水器，除了只能用冷水洗不說，更因此有生命安全疑慮。天主教中華聖母基金會也藉由房屋修繕計畫，幫助張大哥安裝了熱水器和瓦斯爐，讓他能好好的洗熱水澡。

天主教中華聖母基金會分享，透過第一線服務觀察發現，服務對象近8成是經濟弱勢，超過6成是身心障礙中重度，多半獨居、兩老相依，住家環境老舊、電線插座損壞，常因電壓不足跳電，甚至有電線走火的意外發生。一名因糖尿病傷口潰爛，截肢保住一命的張大哥，獨居在海線的老古厝，房屋年久失修。

天主教中華聖母基金會提到，垂掛在木樑上的電線管路，膠條都已變質老化，廚房的瓦斯爐也是張大哥在路邊撿來的二手淘汰品，開關一轉，濃烈的瓦斯味就會充斥整個空間，瓦斯外洩嚴重。也因為家中沒有熱水器，張大哥只能坐在椅凳，用臉盆接冷水，在家門口用擦澡的方式清潔身體。

過去社工不只協助申請補助經費、載送就醫回診、訂製客製化義肢，陪著張大哥走過義肢的使用訓練。天主教中華聖母基金會表示此次修繕，更是請專業水電師傅安裝熱水器、瓦斯爐，整修老舊電線管路、裝設插座和開關，燈管換新後也明亮很多，夜晚走路能看得更清楚，減少被東西絆倒的意外。

「我這條命，是社工救回來的，沒有他我真的不知道怎麼活......」張大哥眼眶含淚說，「終於可以好好洗熱水澡，真正好！」同時，基金會也期盼重新修繕後的老厝，能在新一年陪伴著張大哥。