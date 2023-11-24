「愛心小貨車」被偷！屏東凌雲國小師生急壞　警3天後草叢裡找到

記者陳崑福／屏東報導

屏東市凌雲國小停放在校內車棚的小貨車日前遭竊，由於這台小貨車是家長無償提供校方各種活動使用，被偷後校方向屏東警分局大同派出所報案，警方經3天追查，逮獲持有毒品的莊姓男子，訊後依毒品危害防制條例罪嫌送辦，另追查是竊賊到案。

▲屏東警分局員警進行採證 。（圖／記者陳崑福翻攝）

凌雲國小這台愛心小貨車失案後，屏東警分局獲報後立即成立專案小組調閱周邊監視器，沿路從屏東市、里港鄉、三地門鄉追蹤該車蹤跡及分析可能出沒地點，於11月22日晚上發現該自小貨車最後出現於三地門鄉某部落的深山處，於是派員前往進行地毯式搜尋，最後於杳無人跡的草叢中尋獲失竊車輛及其裝載大型鐵製物品。



員警在搜查過程中，發現1名行跡可疑莊姓男子(45歲)靠近車輛藏匿處，立即上前盤查並於莊嫌身上查獲一級毒品海洛因，將其以違反毒品防制條例逮捕，另擴大追查竊取小貨車之嫌疑人及是否有其他被害人。

校方得知尋獲失竊車輛後，十分感謝員警積極查緝，因為該小貨車是學生家長無償提供作為物資運送使用，是校方平日重要運輸工具。

分局長蔡培元呼籲民眾汽機車停放好後請務必確認上鎖或開啟防盜裝置，或是將車輛停在監視攝影機拍攝得到的位置，以減低愛車失竊機率。