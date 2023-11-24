iPad Air「600天沒新機」　外媒盤點2大重要更新

▲iPad Air可能有兩大更新。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果於 2022 年 3 月發表iPad Air，至今已超過600 天沒有更新該產品。國外科技媒體MacRumors 也盤點新款iPad Air 的相關訊息，供想等新機的消費者參考。

蘋果現有 iPad Air 搭載 M1 晶片，配備 10.9 吋螢幕，電源按鈕內建 Touch ID 指紋辨識，升級 1,200 萬像素前置鏡頭，改用 USB-C 端口，新增紫色和藍色選項。

天風證券的分析師郭明錤表示，蘋果即將推出 10.9 吋和 12.9 吋兩個版本的 iPad Air 型號，也是首次推出不同螢幕尺寸版本。新款iPad Air 仍採用傳統的 LCD 材質，而非 mini-LED 背光材質，預估12.9 吋iPad Air 將會配備「氧化物」背板，可改善顯示性能。

M2 晶片

下一代iPad Air 機型可能配備 M2 晶片，與目前型號的 M1 晶片相比，性能和能源效率都有更高的改進。蘋果已經在 2022 年 10 月更新了配備 M2 晶片的 iPad Pro。

支援Wi-Fi 6E 和藍牙5.3

新一代 iPad Air 機型很可能會支援 Wi-Fi 6E 和藍牙5.3，實現更快的 Wi-Fi 連網速度，此可改善藍牙連線。蘋果目前已經升級 iPad Pro、iPhone 15 Pro 機型和大部分 Mac，增加 Wi-Fi 6E 和藍牙 5.3 支援。