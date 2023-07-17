想換平板再等等　彭博：蘋果iPad Air 6估年底發布

▲預估 iPad Air 6 將於今年稍晚發布。（圖／翻攝自蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

據彭博社記者 Mark Gurman 在其最新一期Power On 時事通訊中透露，蘋果正在開發新的iPad Air，預計命名為 iPad Air 6，該產品將在今年稍晚推出，配置有所升級。

Mark Gurman 雖然沒有給出具體細節。考慮到現款 iPad Air 已經搭載 M1 處理器，因此預計新款將搭載 M2 處理器，有更高的性能和效率，能夠應對各種複雜的任務。

不過除了晶片之外，新的iPad Air 可能不會有太多其他方面的改變，Mark Gurman 表示，蘋果不會在今年對iPad 系列進行重大升級，而是會等到明年推出配備 OLED 螢幕的 M3 iPad Pro。因此，新的iPad Air 可能仍然沿用去年款式的外觀設計和 10.9 吋 LCD 顯示螢幕，也不支援 120Hz ProMotion 技術。

此外，新的 iPad Air 的最大儲存空間和 8GB 記憶體也可能保持不變。不過，新的iPad Air 另一個可能的升級是支援 Wi-Fi 6E，該技術目前只有 11 吋和 12.9 吋的 iPad Pro 搭載。