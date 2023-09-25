上海首條「倒掛式」空鐵車站及軌道竣工　車輛展開動態運行測試

▲上海寶山羿鵬空鐵示範線。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

上海寶山「羿鵬空鐵」示範線項目首期400公尺軌道及車站建成，包含立柱、軌道梁、道岔及相關供電、接地軌道、伸縮縫等設施建設，進入車輛動態運行測試階段。相較於地鐵是運行在高架軌道或路面下，之所以將這條新路線命名為「空鐵」，主要在於其是將列車車廂「倒掛」在軌道下方運行，也成為上海首條倒掛式軌交列車。

《澎湃新聞》報導，該項目位於寶山區上海機器人產業園，規劃全長940米（公尺，下同），設車站2座，維保車間1座，1到4節車廂靈活編組，最高設計時速60公里。寶山空鐵將採用目前全球最高等級的GOA4無人駕駛系統，投運後將為乘客帶來科技感十足的出行新體驗。

羿鵬空鐵相關負責人表示，為確保安全性，到年底為止，民眾只能在外部參觀，還不能上車體驗，「系統的調試將會持續進行，因此大家將會不斷看到空鐵車輛動態運行測試。從目前的測試情況來看，系統運行穩定，車輛平順性非常好，同時景觀性也很好。」

從地面上抬頭觀看，可以發現一條「懸空」架設著的「鋼骨架」軌道，這條軌道由鋼立柱支撐懸掛於空中，一端延伸至空鐵示範線項目的首座車站，另一端則接入維保車間。據了解，吊掛式的空鐵列車將以30公里的平均時速在線路與站點間穿梭，至於兩層樓高的車站則是用來列車停靠和上下客。

寶山空鐵示範線項目採用新一代輕型懸掛式單軌系統，透過引進德國零事故率安全運營近40年的原型系統基礎，經過近五年自主研發和迭代，全系統大陸國產化率已達90%以上。