年輕人已經不用LINE「跳槽這2款APP」？兩派人吵翻：私下真的不會用

▲年輕人不用LINE了？（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者朱祖儀／綜合報導

LINE在台灣是最受歡迎的通訊軟體之一，但現在年輕人都改用別的軟體了嗎？一名女網友透露，最近看到有人說，LINE是長輩在用的，年輕人都改用其他聊天軟體，好奇「這是真的嗎？」多數人看到後紛紛搖頭，「高中生還在用，學校群組都是LINE」，但也有人說「LINE都被工作和學業佔滿，平常真的不會用」。

原PO在Dcard發文表示，最近看到有人說，00後（西元2000年後出生）的年輕人已經不使用LINE了，大多都改用IG或是Messenger，還說LINE是長輩在用的，悲嘆「本90後真的覺得自己老了，已經是長輩的身分」。

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她也透露，自己在LINE上面買了很多貼圖和主題，很擔心若是LINE之後被淘汰，這些可能就用不到了，因此好奇「聽說現在的00後都不用LINE了？這是真的嗎？LINE會不會被淘汰？」

▲年輕人聊天改用Instagram？（示意圖／記者劉維榛攝）



文章曝光後，不少人反駁，「我是04年的，但只有用FB和LINE，沒有使用IG」、「大三有在用LINE+IG」、「00後的表弟表妹還是有用LINE，家庭群組超多人」、「LINE超好用的好嗎⋯還在用LINE，IG超容易被忽略，Messenger更容易被遺忘」、「超愛用LINE和IG，但是FB和Messenger我完全不用」、「現在是高中生學校或補習班組群組全部都是LINE，但同學互動都在IG，FB是我國一那年大家超流行，現在上去根本都積灰了」、「我也是04年，我超愛用LINE跟臉書」。

但也有網友認為，「因為不用工作啊，不然誰想要私生活被當八卦傳，我LINE也只拿來公務聯繫，不用透露太多個人訊息蠻方便的」、「LINE基本上只有工作上在用，私下也不會去用LINE」、「2005年生，討厭LINE，對話紀錄不好轉，還會過期」、「為了躲家長啊，還會傳很多假訊息」、「LINE就是難用啊，光是文件會過期就很煩」、「我不是00後我也會用，因為LINE真的太容易洗版」。

另外，有人幫LINE說話，表示「感覺LINE要被淘汰有點難，現在LINE PAY還有一堆新功能很多，就算沒聊天也會用到」、「不會吧，LINE PAY應該比本業還賺」、「LINE被工作用得超頻繁，要被淘汰似乎很難」、「LINE應該不可能會消失哈哈哈哈，它根本取代了我的手機號碼」、「哈哈想太多了，就軟體會不會被淘汰這件事情，社會上目前工作還是很多都會用LINE，真的要淘汰也是多年後才有可能了」。

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