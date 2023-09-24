男作家拍「青鳥書店」質疑圖利　女創辦人怒控跟騷聲請保護令

▲男作家拍攝青鳥書店外觀照，被書店女創辦人控訴跟騷。（圖／資料照）

記者郭玗潔／台北報導

余姓男作家在臉書發文，質疑「青鳥書店」和「一頁文化」長年獲取政府巨額標案，不僅開在基隆的太平青鳥書店免租金外，還能以極低廉的租金，占用兩百坪國有地空總舊址作為辦公室，有圖利嫌疑。青鳥書店創辦人蔡女認為余男拍攝青鳥書店和空總舊址還不斷發文的行為，是對她的跟蹤騷擾，向法院聲請核發跟蹤騷擾保護令，不過法官認為余男監督政府補助款，和「性與性別」無關，駁回蔡女聲請。

判決指出，余男在臉書張貼青鳥書店的照片，表示這幾年政府給青鳥書店和一頁文化巨額標案，還協助開設不用付租金的太平青鳥書店、將兩百坪空總舊址以低價出租作為他們的複合式辦公室，質疑「如果一般公司知道空總舊址可以租兩棟9萬。拿來當辦公室使用，會沒有人想要進駐？」等語，被青鳥書店蔡姓女創辦人控他「跟蹤騷擾」。

蔡女認為，余男先前對她跟蹤騷擾，她報警於今年8月24日對余男提出書面告誡，余男當日下午還到她公司門口徘徊和拍照，並在臉書張貼「我在空總天氣晴」、「女人心，海底針」等貼文內容，不斷跟騷她，讓她心生畏怖，已影響日常生活，向法院聲請核發跟蹤騷擾保護令。

全案審理時，余男說他不知道蔡女的住所和工作地點，只是到空總舊址、青鳥書店這些公共場所並發文批判，不構成跟蹤騷擾行為。且青鳥書店與一頁文化獲取政府1億元以上標案，應受人民監督及公評，不應扭曲成與「性與性別」有關的騷擾。

法官認為，青鳥書店是大眾都能自由進出的公共場所，余男單純拍攝書店外觀並加以評論，難認在對蔡女騷擾。另余男在臉書張貼青鳥書店得標標案日期、名稱、決標金額等統計表，貼文均在批判蔡女創立的青鳥書店無文學涵養，質疑政府給予青鳥書店高額補助，使蔡女與一頁文化負責人張男獲得鉅額利益等等，僅在批評蔡女經營的「青鳥書店」，並非針對蔡女。

法官指出，余男批評目的為監督政府對文化界的補助款，和「性」或「性別」並無關連，判定余男無跟蹤騷擾行為，駁回蔡女聲請。