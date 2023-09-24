　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男作家拍「青鳥書店」質疑圖利　女創辦人怒控跟騷聲請保護令

▲基隆太平青鳥書店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲男作家拍攝青鳥書店外觀照，被書店女創辦人控訴跟騷。（圖／資料照）

記者郭玗潔／台北報導

余姓男作家在臉書發文，質疑「青鳥書店」和「一頁文化」長年獲取政府巨額標案，不僅開在基隆的太平青鳥書店免租金外，還能以極低廉的租金，占用兩百坪國有地空總舊址作為辦公室，有圖利嫌疑。青鳥書店創辦人蔡女認為余男拍攝青鳥書店和空總舊址還不斷發文的行為，是對她的跟蹤騷擾，向法院聲請核發跟蹤騷擾保護令，不過法官認為余男監督政府補助款，和「性與性別」無關，駁回蔡女聲請。

判決指出，余男在臉書張貼青鳥書店的照片，表示這幾年政府給青鳥書店和一頁文化巨額標案，還協助開設不用付租金的太平青鳥書店、將兩百坪空總舊址以低價出租作為他們的複合式辦公室，質疑「如果一般公司知道空總舊址可以租兩棟9萬。拿來當辦公室使用，會沒有人想要進駐？」等語，被青鳥書店蔡姓女創辦人控他「跟蹤騷擾」。

蔡女認為，余男先前對她跟蹤騷擾，她報警於今年8月24日對余男提出書面告誡，余男當日下午還到她公司門口徘徊和拍照，並在臉書張貼「我在空總天氣晴」、「女人心，海底針」等貼文內容，不斷跟騷她，讓她心生畏怖，已影響日常生活，向法院聲請核發跟蹤騷擾保護令。

全案審理時，余男說他不知道蔡女的住所和工作地點，只是到空總舊址、青鳥書店這些公共場所並發文批判，不構成跟蹤騷擾行為。且青鳥書店與一頁文化獲取政府1億元以上標案，應受人民監督及公評，不應扭曲成與「性與性別」有關的騷擾。

法官認為，青鳥書店是大眾都能自由進出的公共場所，余男單純拍攝書店外觀並加以評論，難認在對蔡女騷擾。另余男在臉書張貼青鳥書店得標標案日期、名稱、決標金額等統計表，貼文均在批判蔡女創立的青鳥書店無文學涵養，質疑政府給予青鳥書店高額補助，使蔡女與一頁文化負責人張男獲得鉅額利益等等，僅在批評蔡女經營的「青鳥書店」，並非針對蔡女。

法官指出，余男批評目的為監督政府對文化界的補助款，和「性」或「性別」並無關連，判定余男無跟蹤騷擾行為，駁回蔡女聲請。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
快訊／午後雷雨開炸！　7縣市大雨特報
快訊／最後失聯者找到了！　家屬靠佛珠確認
明揚9死慘劇！　罹難者位置圖曝光
家屬重回工廠招魂！40人淚喊「回家了」　無人1次就聖筊
快訊／中華隊亞運首面獎牌出爐！
快訊／鄭怡靜亞運臨時退賽！
快訊／明揚董座哽咽！　「希望能向消防員靈堂上香」
快訊／品勢戰神馬允中狂勝！　勇闖金牌戰
電視台廁所性侵練習生！傑尼斯社長「1晚硬上多人」　洩慾60年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園婦外出散步2日未歸　大排橋下涵洞尋獲遺體

快訊／明揚惡火最後失聯者找到了！家屬靠佛珠確認

查假酒炸鍋！基層警酸「靠薑母鴨升巡佐」　高市府：給嘉獎機會　

男作家拍「青鳥書店」質疑圖利　女創辦人怒控跟騷聲請保護令

家屬重回4勇消殉職工廠招魂！40人淚喊「回家了」　無人1次就聖筊

明揚9死慘劇！「罹難者位置圖」曝光　今尋獲2遺體均嚴重碳化

日月潭萬人泳渡近13年來再傳憾事　許淑華赴醫院慰問死者家屬

路口未禮讓行人又逆向超車　保時捷車主這下慘了

Lin bay 好油、王鴻薇遭恐嚇殺全家　刑事局曝IP來自這些國家

快訊／高雄死亡車禍！貨車機車相撞　女騎士摔「1米深水溝」不治　

明揚經理衝回火場叫大家快逃　不幸殞命...父淚：公司要負責

消防車視角、最後出勤畫面曝！　大隊長忍淚懇求：不要質疑專業

明揚惡火延燒濃煙狂竄　消防車遭炸爛埋沒廢墟

20230921 ETtoday新聞

明揚惡火消防員「沒射水」　消防局長 ： 進去就爆炸了

消防員賴俊儒蜜月前殉職　母認屍淚崩 ： 以你為榮

消防員賴俊儒度蜜月前殉職　父母、英籍妻認屍：以你為榮

《阿斯達年代記》回歸！李準基來了　雙胞胎廝殺...「他」虐戀申世景

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

屏東工廠大火勇消殉職　親友接噩耗慟哭難接受

桃園婦外出散步2日未歸　大排橋下涵洞尋獲遺體

快訊／明揚惡火最後失聯者找到了！家屬靠佛珠確認

查假酒炸鍋！基層警酸「靠薑母鴨升巡佐」　高市府：給嘉獎機會　

男作家拍「青鳥書店」質疑圖利　女創辦人怒控跟騷聲請保護令

家屬重回4勇消殉職工廠招魂！40人淚喊「回家了」　無人1次就聖筊

明揚9死慘劇！「罹難者位置圖」曝光　今尋獲2遺體均嚴重碳化

日月潭萬人泳渡近13年來再傳憾事　許淑華赴醫院慰問死者家屬

路口未禮讓行人又逆向超車　保時捷車主這下慘了

Lin bay 好油、王鴻薇遭恐嚇殺全家　刑事局曝IP來自這些國家

快訊／高雄死亡車禍！貨車機車相撞　女騎士摔「1米深水溝」不治　

星巴克9／25「限時一天」買一送一　路易莎上午11點前第二杯半價

用3C、老窩在冷氣房！醫曝「乾眼症」9大高危險群：恐引角膜損害

長期睡不好彷彿身體被掏空！　審視心魔是告別失眠的一大步

強化災害搶救技能　台南義消德興中隊進行實火搶救訓練

赴屏東慰問罹難者家屬　賴清德：英雄捨己救人行為令人欽佩

西螺森活武樹園區啟用　結合環保嘉年華繪共享綠色新生活

男嬰遭老鼠「啃到見骨」險死！嬰兒床都是血　美國離譜爸媽被捕了

快訊／午後雷雨開炸！7縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

桃園婦外出散步2日未歸　大排橋下涵洞尋獲遺體

菲律賓譴責中國在南海設置浮動屏障

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

社會熱門新聞

開賓利正妹警幫詐團男友查個資　收押遭免職

快訊／台鐵新豐火車站男子落軌！身首分離亡

勇消賴俊儒蜜月前殉職　英國妻首發聲

小隊長仍激動自責　病房內傳陣陣痛哭聲

第4位消防員遺骸找到！4員確認全殉職

4勇消靈堂開放弔唁！屏二分隊長單膝下跪痛哭

小隊長自責淚崩　小隊只有我活下來

護理師飆車回醫院　院長：罰單我們付

殉職勇消賴俊儒「新婚照曝光」！手拿捧花燦笑

開山刀殺狗裝垃圾袋丟棄！21歲男投案了

快訊／台南永康9汽機車連環撞　6人受傷

屏屏東4勇消殉職！　退伍男：上周才跟大家慶祝

勇消殉職　妹哽咽：不敢回家怕奶奶問

快訊／明揚火場再尋獲1遺體！屍身焦黑難辨

更多熱門

相關新聞

噁男問「穿什麼顏色內褲」　女被陌生來電嚇壞

噁男問「穿什麼顏色內褲」　女被陌生來電嚇壞

吳姓男子因強制性交罪判刑6年6月才剛被關出獄，竟不知悔改，在深夜亂打陌生女子電話騷擾喊「到醫院幫我吸」、「穿什麼顏色的內褲」，讓女子嚇得報案處理，吳男被依跟蹤騷擾罪嫌起訴，但審理期間，女子選擇撤告，因此公訴不受理。

煞到百貨正妹櫃姐！男8度徘徊下場曝

煞到百貨正妹櫃姐！男8度徘徊下場曝

被女學生甩！家教狂傳訊騷擾還到校堵人

被女學生甩！家教狂傳訊騷擾還到校堵人

跟騷犯處遇策進　避免一犯再犯

跟騷犯處遇策進　避免一犯再犯

保全煞到她香水味　連日騎車跟拍辯：順路

保全煞到她香水味　連日騎車跟拍辯：順路

關鍵字：

跟蹤騷擾青鳥書店

讀者迴響

熱門新聞

八仙塵爆8年後「豪哥」結婚了　醫師大哥暖當伴郎

開賓利正妹警幫詐團男友查個資　收押遭免職

iPhone 15爆災情　科技YTR傻眼：很失望

屏東明揚國際「員工月薪曝」　鄉民喊不意外

張震嶽補辦「遲到5年的婚禮」！熱狗、頑童全到了

快訊／台鐵新豐火車站男子落軌！身首分離亡

勇消賴俊儒蜜月前殉職　英國妻首發聲

小隊長仍激動自責　病房內傳陣陣痛哭聲

第4位消防員遺骸找到！4員確認全殉職

好市多「月餅突襲特價」　全場炸鍋：最低慘殺2折

iPhone 15「這1顏色已降價」　他傻：還沒人要買

懷孕請送貨員「搬家具進屋」！YTR抱怨反被轟

曾之喬路邊「超兇半球露出」！好友全傻眼

4勇消靈堂開放弔唁！屏二分隊長單膝下跪痛哭

全聯第2波「麝香葡萄」今起全台開賣

更多

最夯影音

更多
明揚經理衝回火場叫大家快逃　不幸殞命...父淚：公司要負責

明揚經理衝回火場叫大家快逃　不幸殞命...父淚：公司要負責
消防車視角、最後出勤畫面曝！　大隊長忍淚懇求：不要質疑專業

消防車視角、最後出勤畫面曝！　大隊長忍淚懇求：不要質疑專業

明揚惡火延燒濃煙狂竄　消防車遭炸爛埋沒廢墟

明揚惡火延燒濃煙狂竄　消防車遭炸爛埋沒廢墟

20230921 ETtoday新聞

20230921 ETtoday新聞

明揚惡火消防員「沒射水」　消防局長 ： 進去就爆炸了

明揚惡火消防員「沒射水」　消防局長 ： 進去就爆炸了

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面