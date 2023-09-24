酒駕刷路旁5機車　無辜路人遭撞飛慘死！驚悚影片曝光

記者楊熾興／桃園報導

姜姓男子酒後駕車行經桃園市平鎮區延平路一段時，失控刷整排撞上路旁5部機車，再波及路過81歲張姓男子，張男因巨大衝擊力造成顱內出血多處骨折而當場休克，經送醫不治，被撞的機車零件散落整地；警方據報前往處理並對姜男進行酒駕，酒測值達0.44MG/L係屬重大危害交通秩序及安全之行為，依公共危險及過失致死罪移送偵辦。

▲姜姓男子清晨酒駕失控衝撞路旁5部機車,，並波及一旁行人，釀成1死。（圖／桃園市政府警局交通大隊提供）

▲▼被撞機車零件則散落一地（圖／桃園市政府警局交通大隊提供）





桃園市政府交通大隊表示，酒後駕車係屬重大危害交通秩序及安全之行為，不僅危害駕駛人自己生命安全，更讓周遭無辜用路人安全受到威脅，嚴重危及社會安定與家庭幸福，引起社會輿論及民眾極度關注。不僅危害駕駛人自己生命安全，更讓周遭無辜用路人安全受到威脅，嚴重危及社會安定與家庭幸福，引起社會輿論及民眾極度關注。

桃園市平鎮區延平路一段與德育路口18日6時發生酒後駕車肇事致死案，36歲姜姓男子清晨酒意未退，仍執意駕車，車輛往右失控後先撞及路旁整排停放的5部機車，並正面撞上步行中的張男，張男因嚴重撞擊造成頭顱內出血、氣血胸中樞神經休克，頭部鈍挫傷及肋骨右脛腓骨骨折，雖經緊急送醫仍宣告不治。姜姓駕駛酒測值高達0.44MG/L。

警方再次提醒，新修正道路交通管理處罰條例已於今年6月30日實施，對於酒後駕車車輛一律當場扣牌2年，車主無法再像以往自行至監理站執行吊扣牌照，車輛當場也會被警方移置保管，駕駛人肇事除應負刑責外，致人受傷者，並吊扣其駕駛執照2至4年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領，以遏止酒駕駕駛人再次酒後駕車上路的可能性，降低發生事故的風險。