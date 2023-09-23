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捨身成仁無語問天！　潘孟安悼「火線上的屏東英雄」

▲屏東工廠爆炸火勢至清晨仍未撲滅。（圖／記者吳世龍攝）

▲屏東工廠爆炸火勢至今（23日）清晨仍未撲滅。（圖／記者吳世龍攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

屏東市工業區經建路的明揚高爾夫球大廠昨（22日）晚間發生爆炸大火，截至今（23日）早上9時，已造成6死、百人受傷以及4人失聯，其中包含4位消防員殉職。前屏東縣縣長潘孟安今日於臉書表示，聽到烈火英雄捨身成仁，無語問天，在此，「請容我代屏東向各位致上最高的敬意與謝意」。

潘孟安對這場爆炸案中，所有的救護、救援夥伴說，「謝謝，火線上的屏東英雄」。他接著表示，他聽到烈火英雄捨身成仁，感到無語問天，在此，請容許他代屏東向各位「致上最高的敬意與謝意」，您們留在人間的身影，是義無反顧，勇往直前的火線勇者，是屏東的英雄。

▲前屏東縣長潘孟安。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲前屏東縣長潘孟安。（圖／賴清德競選辦公室提供）

而潘孟安也提到，救援團隊早上持續尋獲失聯員工，天來橫禍，帶走無辜生命，讓家屬情何以堪，想到這裡他心情更加沉重哀痛，祈願亡者安息，家屬節哀。面對在這場悲劇中，至今無數人尙在力挽狂瀾中，讓人心懷感激。

潘孟安還說，他要謝謝逆著人群走向火場救災的弟兄姊妹們，沒日沒夜在烈火與危機中執行勤務，拜託各位務必保重，拜託安全第一，拜託平安歸來。

同時，他也謝謝參與搶救的每一位醫護、救援、調度、支援的夥伴們，感恩這些人無我無私的減災與滅災，合力讓這場重大意外的損傷降到最低。

潘孟安也向四面八方趕來支援屏東的夥伴們致謝，謝謝他們的力挺和後援，給了屏東前進的力量，並表示，屏東會儘快調整腳步，重新站穩腳步。

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