快訊／賴姓消防員殉職面部難辨　父親認屍痛哭癱軟在地

記者吳奕靖、柯沛辰／屏東報導

22:35內文更新：殉職者非施寶翔，而是賴俊儒。

屏東科技產業園區22日傍晚發生重大火警，造成至少1死81傷。稍早警消初步確認，殉職者是消防員賴俊儒，並通知家屬到場認屍。賴姓父親看到遺體，當場痛哭失聲，一度情緒激動癱軟在地，令在場眾人不忍，連忙攙扶。

據了解，當時賴俊儒與6名消防同仁進入火場搶救，不料遭遇爆炸，傷勢嚴重，導致面部等外觀難以辨識，被救出時已無呼吸心跳，最終不幸殉職。

▲屏東工廠爆炸，造成1名消防員殉職、3名消防員重傷，還有3名消防員受困。（圖／記者吳世龍攝）

寶建醫院副院長邱文斌證實，「很不幸，一位警消兄弟歷經爆炸後，很難辨識他的外觀，這方面我們感到很遺憾。」

賴員父親稍早接獲噩耗後，第一時間趕往醫院認屍。不過，當賴父見到遺體，情緒忍不住潰堤，當場放聲哀號，一度腿軟癱坐在地。

由於賴姓消防員面部難以辨識，衣服上好像殘留「賴」字樣，未來可能還要再進行DNA確認。

▼賴姓消防員父親赴醫院認屍，情緒激動，雙腿癱軟。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

屏東明揚國際科技公司所屬工廠火警，包含廠區員工、消防員在內，共有82人被送往各醫院搶救，包括1名消防員殉職、3人重傷。此外，目前仍有9名員工、3名消防員受困火場待援。

屏東縣消防局長許美雪表示，稍早建物內部有烷、天然氣，「我們（消防員）射水後就爆炸了，內部建物就有一些東西掉下來，有部分的人被壓住，所以我們現在要找到人，把人弄出來，至於最初起火爆炸原因現在還不得而知，我們現在優先救人。」

▼屏東科技園區高爾夫球工廠起火爆炸，空拍畫面稍早曝光。（圖／民眾提供）