陸禁止「過度包裝」　蔬菜只能包3層、肉類最多包4層

▲大陸規範了蔬菜、水果及肉類等生鮮農產品的包裝限制。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸市場監管總局近日發表了《限制商品過度包裝要求 生鮮食用農產品》強制性國家標準，規定蔬菜、雞蛋的包裝不能超過3層，水果、畜禽肉、水產品的包裝不能超過4層，於明年的4月1日起實施。

市場監管總局規範了蔬菜、水果、畜禽肉、水產品和蛋等五大類生鮮食用農產品是否過度包裝的技術指標和判定方法。

主要技術指標包括三方面，一是針對不同類別和不同銷售包裝重量的生鮮食用農產品設置了10%到25%包裝空隙率上限。

二是規定蔬菜（包含食用菌）和蛋不超過3層包裝，水果、畜禽肉、水產品不超過4層包裝。

三是明確生鮮食用農產品包裝成本與銷售價格的比率不超過20%，對銷售價格在100元以上的草莓、櫻桃、楊梅、枇杷、畜禽肉、水產品和蛋加嚴至不超過15%。

為避免對農業生產經營活動造成不必要的影響或產生新的資源浪費，該標準設置了6個月的實施過渡期，並規定「實施之日前生產或進口的生鮮食用農產品可銷售至保質期結束」。

另外，市場監管總局也強調，實施後，生產經營主體應按照該標準要求，對生鮮食用農產品銷售包裝進行合規性設計。