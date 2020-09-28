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中秋禮盒包裝太浮誇！北市環保局出手開罰圓山大飯店

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▲▼法倈麗國際股份有限公司的DOLCE&GABBANA香水禮盒。（圖／翻攝自台北市環保局網站）

▲法倈麗國際股份有限公司的DOLCE&GABBANA香水禮盒。（圖／翻攝自台北市環保局網站）

記者楊庭蒝／綜合報導

中秋佳節將至，許多民眾都愛烤肉、賞月、吃月餅，每年也都會有業者推出各式各樣的中秋禮盒。台北市環保局今年為落實禮盒包裝減量工作，特別在近期針對市售糕餅、酒、化妝品、加工食品及電腦程式著作光碟等5類禮盒進行抽檢，其中圓山大飯店、晶華國際酒店的被查獲有過度包裝的事實，將依法開罰。

台北市環保局表示，本次針對5類禮盒進行抽檢，共抽查206件，其中查獲圓山大飯店之富貴牡丹禮盒（體積比：1.41，包裝層數：4層）以及晶華國際酒店股份有限公司的賞月寶島名物桃山月餅禮盒6入（體積比：1.05，包裝層數：4層）已違反「資源回收再利用法」第14條規定，並依同法第26條，處新臺幣3萬元至15萬元罰鍰。

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▲▼圓山大飯店中秋禮盒。（圖／翻攝自台北市環保局網站）

▲圓山大飯店富貴牡丹禮盒。（圖／翻攝自台北市環保局網站）

除了月餅禮盒外，在其他禮盒方面，台北市環保局查獲1件化妝品禮盒為法倈麗國際股份有限公司的DOLCE&GABBANA香水禮盒（體積比：10.68，包裝層數：2層），和1件加工食品禮盒為胡媽媽食品的燕窩銀耳燉禮盒（體積比：1.85，包裝層數：1層）同樣違反「資源回收再利用法」，將依法開罰。

環保局強調，為落實源頭減量政策，再次呼籲管制之禮盒商品除了包裝體積比值均應小於1外；化妝品、加工食品及酒類禮盒之包裝層數依規定應在2層以下，糕餅類及電腦程式著作光碟類禮盒應在3層以下。

環保局也再次提醒業者，推出禮盒產品前，應先自我檢視，是否符合「限制產品過度包裝」的規定，減少廢棄物產生及資源浪費。

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