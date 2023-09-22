國慶紀念品亮相！　超實用防潑水遮陽帽、純鈦環保杯全都MIT

▲112年國慶慶籌會大會處長曹守全（左1）與國慶大會主持人莊惠琪（右1）。（圖／記者陳家豪攝）



記者陳家祥／台北報導

112年國慶慶籌會大會處長曹守全及國慶大會主持人莊惠琪22日正式公佈112年國慶大會禮賓紀念品！今年國慶禮賓袋除了必備的貴賓帽及徽章外，特別推出限量台灣製造純鈦杯，提供給每位受邀參加的貴賓。另外，也將於「中華民國讚國慶」臉書舉辦抽獎活動，讓熱情關注國慶大會的民眾，也有機會獲得國慶紀念品，歡慶中華民國生日快樂。

莊惠琪說，今年獨家推出重量不到200克的超輕純鈦杯，特別選用屢獲德國IF、Red Dot、台灣精品等設計獎的台灣在地廠商，國慶純鈦杯外型採下方上圓的設計，體現方正、端莊、堅強包容的台灣精神，並融入今年國慶主視覺設計元素，充分展現鈦金屬細膩質樸的工藝美感；另外這次國慶貴賓帽，選用寬大帽簷的戶外休閒帽款，採用特殊立體剪裁，結合國慶主視覺環帶設計，使帽型戴起來更為精神挺拔，兼具創意美感與防曬及防潑水等實用性。

莊惠琪指出，今年國慶禮賓紀念品，將於國慶大會現場發送給受邀的來賓，希望讓每位來賓留下難忘的回憶。另為讓一般民眾也有機會獲得國慶禮賓紀念品，只要到「中華民國讚國慶」臉書追蹤粉專、回答問題、公開分享活動貼文再tag兩位朋友，將抽出50名幸運兒贈送限量國慶紀念品，抽獎訊息即將推出，歡迎全民一起關注參與。

曹守全補充說明，今年國慶表演亮點，除了上次公布的「台北市立建國高級中學樂旗聯隊」及「東京農業大學第二高等學校吹奏樂部」外，慶籌會與中華文化總會，特別邀請美國加州洛杉磯分校「UCLA棕熊行進樂隊」參加國慶盛會表演，他們常受邀在美式足球賽前表演，擅長節奏輕快拉丁曲風，樂器統一採用亮眼金色，有「純金之聲」稱號。這次來台參與國慶表演，要讓國人感受美式的熱情奔放，一同祝福中華民國生日快樂。

▲112年國慶禮賓紀念品。（圖／慶籌會提供）