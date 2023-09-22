新北男停車120天拒繳1.2萬停車費　出奧步被抓包...業者怒告

▲新北市林姓男子將車停放「TIMES停車場」4個月後要取車發現停車費高達12100元，為拒繳竟跟別輛車出場。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

有前科的林姓男子將汽車停放在新北市「Times停車場」長達4個月，發現停車費經累積高達12100元，為想逃避繳納，竟找來李姓男子開另輛車，在緩衝時間內，駕駛自己愛車緊跟著李男車輛離場，事後停車場業者發現，立刻報警提告。士林地院審結，依犯非法由自動收費設備得利罪，處有期徒刑2月，可易科罰金。

判決指出，28歲林姓男子從2021年12月27日將車停放在TIMES停車場內，直到隔年4月26日想將車開走，才發現停車費高達1萬2100元，為想成功停霸王車位，他想出奧步，找來37歲李姓友人，由李開B車搭載林進入停車場後，林再緊跟著B車出場。業者發現後，立刻向蘆洲警分局報案提告。

偵查時，林男均認罪，李男則否認說，「我有唸他為什麼不停車繳一繳」強調自己沒有協助犯行，檢方根據2人說詞、停車塲監視器畫面，認2人有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯，依詐欺得利罪將2人起訴。

法官審酌林男不思以正當方式取車，又有公共危險、妨害公務、違反槍砲等前科，考量與停車場業者達成和解，態度良好，依非法由自動收費設備得利罪，處有期徒刑2月，可易科罰金；李姓男子法院另行審理中。