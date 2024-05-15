今晚東北季風增強留意低溫　專家：下周中後期轉為「陰雨天」

▲天氣風險公司天氣分析師李至晟指出，今晚東北季風再增強，且水氣少，要留意郊區低溫。（示意圖／李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

水氣減少白天天氣晴朗，天氣風險公司天氣分析師李至晟今（15日）在臉書指出，今天早晚偏涼，清晨基隆14.5度，白天回溫，晚間東北季風再增強，而且水氣少，中北部地區輻射冷卻作用會加強，要留意郊區低溫，而下周南海的西南風增強，台灣天氣變得不穩定，預測下周中後期都是陰雨的天氣。

李至晟表示，今天一早天氣大致穩定，沒有顯著降雨；因為雲量少造成輻射冷卻強，早晚持續偏涼，其中以基隆的14.5度最低。白天東北季風稍微減弱，北部氣溫略升，高溫27到28度，中南部可以到30度。晚間東北季風再度增強，而且水氣少，中北部輻射冷卻作用會加強，低溫可能比今天低1至2度。

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他表示，預測到周日前都是類似這樣的穩定天氣，雖然有少量降雨機會，但僅限於午後的山區跟迎風面。目前東北季風挾帶的臭氧濃度偏高，加上白天紫外線的光化作用，容易讓午後西半部的空氣品質來到對敏感族群不健康等級。

李至晟提醒，目前預測今晚東北季風增強的時候，前緣的細懸浮微粒也偏多，不排除後續因為大氣穩定累積在近地面，預測週末前空品都持續不理想，外出最好準備口罩備用。

李至晟表示，目前看來下周暫時還是沒有鋒面接近台灣，但隨著東北季風減弱，且南海的西南風增強，整個華南乃至於台灣得天氣都會比較不穩定，預測在下週中後期都是陰雨的天氣為主。

他說，北方的鋒面要到下周後期才有機會接近台灣，目前還有些水庫的水情稍緊，如果條件適合的話，有可能讓鋒面搭配西南季風，帶來比較多的降雨，讓台灣的旱象稍微緩和。